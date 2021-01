Kaluža zadovoljan, Konzulat BiH u Frankfurtu postao bliži dijaspori

BEOGRAD - Odlazeći generalni konzul BiH u Frankfurtu Lučiano Kaluža izjavio je da je tokom trogodišnjeg mandata uspio u namjeri da usluge Konzulata budu dostupnije dijaspori, da je postao "vidljiviji" institucijama Njemačke i da je cijelo vrijeme imao veliku podršku kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

On je naveo da ga je pandemija virusa korona omela u namjeri da učini više u ekonomskoj saradnji Njemačke i BiH, ali da nije nezadovoljan urađenim.

Kaluža kaže da je za vrijeme njegovog mandata realizovano nekoliko konkretnih projekata, a zamisao je bila da ova završna godina bude kapitalizovana kroz konkretno potpisivanje određenih ugovora.

"Nažalost, pandemija je sve to usporila i omela, kako u cijelom svijetu, tako i moje planove. Bez obzira na to veoma sam zadovoljan jer sam uspio da postignem napredak i u sklapanju određenih poslovnih aranžmana", rekao je on za "Vesti".

Kaluža podsjeća da je održano više od stotinu konkretnih sastanaka i potpisano nekoliko poslovnih ugovora.

Prema njegovim riječima najveći problemi su stvoreni početkom prošle godine kada je sve zahvatila pandemija korona virusa, kada su bili prepušteni sami sebi što se tiče koordinacije rada Konzulata, ali su i u najtežim danima radnici Konzulata vrlo odgovorno i revnosno obavili svoj posao.

"Kao generalni konzul, pokušao sam da amortizujem zatvaranje Konzulata u smislu pružanja usluga kao što je do tada teklo. Reorganizaciju smo usmjerili da teče na drugi način i mislim da smo u tome uspjeli. To je bio najveći izazov", rekao je on.

Kaluža je dodao da je iz toga proizašlo mnogo pozitivnih vrijednosti, a jedna od njih je da su ljudi u dijaspori shvatili da oni nisu tu samo radi izdavanja dokumenata, nego su bili, između ostalog i sredstvo informisanja u ovim kriznim vremenima.

Kaluža je preporučio građanima BiH koji žive u pokrajini Hesen da u ideje i projekte koje imaju, prvenstveno uključuju institucije, u ovom slučaju Konzulat, koji može da im pomogne.

On je naveo da je tokom svog rada u Njemačkoj imao veliku podršku kolega iz drugih konzulata, posebno Branka Radovanovića iz Konzulata Srbije, te da je ostvario veoma lijepu saradnju sa svim vjerskim zajednicama i udruženjima.