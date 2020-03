Kamioni iz RS zaustavljeni u Hrvatskoj pri povratku iz Italije

BANJALUKA - Kamioni preduzeća iz Republike Srpske koji prevoze robu u Italiju i iz te države zaustavljeni su u Hrvatskoj što može nanijeti veliku štetu privredi Srpske, izjavio je danas Srni portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.

Blagojević je Srni rekao da se usložnjava situacija u vezi sa uticajem virusa korona na privredu Srpske.

"Prema informacijama koje smo dobili od preduzeća koja se bave transportom robe, vozači kamiona su zaustavljeni u Hrvatskoj. Kamioni koji prevoze robu iz Italije su bez problema izašli iz te države i prošli kroz Sloveniju, ali su zaustavljeni u Hrvatskoj. S druge strane, kamionima sa robom koji su krenuli iz BiH u Italiju nije omogućeno da uđu u Hrvatsku", istakao je Blagojević.

Prema njegovim riječima, blokada prevoza stvara ozbiljan problem koji bi mogao da eskalira i nanese štetu domaćoj privredi jer je Italija drugi najznačajniji spoljnotrgovinski partner Srpske.

"Mnoga naša preduzeća fokusirana su na poslovanje sa Italijom", kaže Blagojević.

On je ocijenio da je prostor za djelovanje u vezi sa problemom sa kojim se suočavaju prevoznici sužen s obzirom na to da je to odluka druge države.

"Pitanje je koliko se može reagovati, ali mi ćemo o ovom problemu obavijestiti sve nadležne institucije", istakao je Blagojević.

On je dodao da su zbog širenja virusa korona širom Evrope u Srpskoj najviše pogođene privredne grane prevoz i turizam, ali da se ta situacija sve više odražava i na ostale sektore, a posebno kada je riječ o poslovanju sa Italijom.