Kampanja počinje u petak: Mjesec koji će "pojesti" politika

SARAJEVO, BANJALUKA - Kampanja za predstojeće lokalne izbore, koji se održavaju 6. oktobra, zvanično će početi u petak, i u narednih mjesec dana sve će biti podređeno kandidatima i partijama iz kojih dolaze, a u svemu tome građani ne treba da očekuju ništa što već nije viđeno ranije.

"Izbori se ne razlikuju od bilo kojih drugih. Ulazimo u period izlizanih fraza, političkih floskula i fotošopiranih fotografija. Priče da su ovi izbori ključni ili istorijski služe svim stranama da ojačaju svoju poziciju, jer kreiranjem situacije 'odsudnog trenutka' oni ispadaju heroji ili nosioci tog 'teškog bremena'", rekao je novinar Aleksandar Stojanović.

Za razliku od prethodnih lokalnih izbora, period prije zvaničnog početka kampanje obilježile su kazne Centralne izborne komisije BiH koja je kaznila većinu političkih partija upravo zbog preuranjene kampanje. Kazne koje je izricala Centralna izborna komisija BiH kretale su se od 3.000 do 10.000 KM i uglavnom su se odnosile zbog objava na Facebooku. Takođe, na ovim izborima, za razliku od prethodnih, prvi put biće korištene i nove tehnologije, a novina će biti i to što će predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora imenovati CIK.

U Centralni birački spisak za ove izbore upisana su 3.400.204 birača koji će između malo više od 26.000 kandidata izabrati 3.200 odbornika i 142 gradonačelnika/načelnika u Bosni i Hercegovini.

"Ne treba očekivati nešto epohalno i nešto drugačije nego što je bilo u dosadašnjim kampanjama. Vidjeli smo preuranjenu kampanju i angažman političkih vrhova iz susjedstva kao moralnu podršku pojedinim subjektima u BiH, što jeste zanimljivo. Kontekst kampanje je malo drugačiji, posebno u Republici Srpskoj jer se izbori odvijaju u uslovima sankcija SAD, a sve ostalo je gotovo isto. Javni resursi se uveliko koriste u kampanji koja još nije ni počela i ubrzano se završava asfaltiranje cesta, misli se na sve one koji su bili zaboravljeni, daju se obećanja u koja ne vjeruju ni oni koji ih daju", rekla je Tanja Topić, politička analitičarka.

Ono o čemu se svi slažu jeste da će najneizvjesnije biti u Banjaluci, ali i u Tesliću, Bijeljini i Trebinju, gdje su vlast i opozicija poprilično izjednačeni.

"Svi su svjesni da je Banjaluka najinteresantnija, jer se na njoj lome šira politička pitanja. Dvije opcije žele da sruše aktuelnog gradonačelnika. Ukoliko u tome ne uspiju, njegov politički put je nezaustavljiv. Ako pobijedi kandidat SNSD-a, vratiće jako uporište i utvrdiće se kao najjača politička opcija. Ukoliko pobijedi Jelena Trivić, ona će se pozicionirati kao nosilac promjena u Republici Srpskoj", rekao je Stojanović.

I Topićeva kaže da će najneizvjesnije biti u Banjaluci, istovremeno dodajući da je slika "mutna" i u Trebinju i u Bijeljini te da će izbori biti test i političkim subjektima da vide da li su se glasači razočarali u protekle dvije godine ili se i dalje mogu osloniti na njihovu "kratku pamet".

"Pored Banjaluke, iz pozicije SNSD-a i njihovog predsjednika važni su i Teslić, Bijeljina i Trebinje. To su lokalne zajednice gdje opozicioni lideri vide svoju šansu, a ukoliko ih savlada i na 'njihovom terenu', izbiće im svaki argument da nema legitimitet. Pred međunarodnu zajednicu će moći izaći sa osnovanom pričom da su on i SNSD ono što narod želi. S druge strane, ovo je opoziciji šansa da se oporavi od niza poraza u prethodnim izbornim ciklusima. Nerealno je očekivati da oni ostvare pobjedu, ali dobar rezultat na ovim lokalnim izborima može biti tačka s koje će početi oporavak i stvaranje jače osnove za naredne opšte izbore. Ukoliko to ne ostvare, pojedine stranke bi mogle nestati ili, ako žele da opstanu, pridružiti se koaliciji oko SNSD-a", rekao je Stojanović.

