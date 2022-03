Kancelarija EU odgovorila na potez Kalabuhova u Brčkom

BANJALUKA - Kancelarija EU u BiH saopštila je da "svijet vidi šta se dešava u Ukrajini i šta je to".

"Svijet vidi šta se dešava u Ukrajini i šta je to. Rat. Rat koji vodi agresor, napadač, Rusija. Napuštanje događaja zato što su vaše akcije prozvane to neće promijeniti", navedeno je u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da "stoje uz Ukrajinu".

"Laži i dezinformacije to neće promijeniti", zaključuje se u saopštenju.

