Kandidati Ujedinjene Srpske u Banjaluci se družili sa trgovcima i građanima na "Tržnici"

BANJALUKA - Kandidati Ujedinjene Srpske za odbornike u Skupštini Banjaluke iskoristili su sunčan septembarski dan za druženje sa trgovcima i građanima na banjalučkoj "Tržnici".

Razgovarano je o problemima sa kojima se susreće Banjaluka, ali i o prijedlozima za njihovo rješavanje. Svi koji nisu danas bili na "Tražnici" mogu da se informišu na štandu Ujedinjene Srpske koji se nalazi na Trgu Krajine.

U ime kandidata obratio se Milenko Rosić, koji je odbornik i u aktuelnom sazivu Skupštine grada.

Iz ličnog iskustva ocijenio je da je grad u blokadi i da je Ujedinjena Srpska učinila sve da ga deblokira.

"Uspjeli smo deblokirati puno stvari. A, sada vidim da se mnoge stranke kite sa onim stvarima koje su one blokirale. Mi smo ti koji su zagovarali uređenje obala Vrbasa, uređenje dajak pristaništa, kolektor na rijeci Vrbas, azil na Manjači. Sve se zna. Mi ćemo i dalje nastaviti da se borimo, da deblokiramo grad, da stavimo privrednike na prvo mjesto, jer su oni ti koji donose novac u gradsku kasu", rekao je Rosić.

Govoreći o problemu saobraćajnih gužvi, on je ocijenio da će onaj ko živi u urbanom dijelu grada uvijek imati taj problem, ali da to ne znači da se ne može poboljšati stanje u saobraćaju.

"Sve ćemo učiniti da se to desi. Mi smo ti koji smo 2022. uslovili rebalans budžeta gradnjom mosta u Docu. Tada je odvojeno 2,5 miliona KM za most. Međutim, taj novac je usmjeren u neke druge stvari, a zna se da bi most u Docu kupio 15.000 vozila dnevno. Tako da desna obala Vrbasa, koja ima više od 50.000 stanovnika, ima na raspolaganju samo dva-tri mosta", dodao je Rosić.

Međutim, dodao je on, da bi se problem sabraćajnih gužvi trajno riješio, potrebno je vrijeme i zaoblaznica oko grada, kako teretni saobraćaj ne bi išao kroz grad.

"Sa prevoznicima gradskog saobraćaja je napravljen vrlo loš ugovor prije četiri godine, tako da mi, Skupština grada, ni gradonačelnik ništa nismo mogli napraviti. Poboljšano je koliko je moglo. Ja sam inače bio član Komisije za sabraćaj i komunalne djelatnosti , tako sa sam u toku. Ali, to se još može popravljati, dorađivati, naravno da ćemo iskoristiti naredne četiri godine za to. Ali, ključ svega je most u Docu. To je pod broj jedan da bismo rasteretili taj dio grada", poručuje Rosić.

Na pitanje da li je tzv. saobraćajna revolucija u gradu postigla cilj, Rosić je odgovorio:

"Prema ličnom mišljenju, ona je postigla vizuelni efekat. Da li je postigla rasterećenje, to bi ipak trebalo stručnjaci da kažu".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.