Kandidati za Predsjedništvo BiH naplatili od građana milione

Osam zvaničnika, od čega je sedam potvrđenih kandidata za članove Predsjedništva BiH, u proteklih deset godina koštali su građane BiH 4,6 miliona KM. S pravom se postavlja pitanje opravdanosti isplate tolikog novca političarima, ako se uzme u obzir da je BiH i dalje najsiromašnija zemlja u Evropi.

S obzirom na to da se domaći političari u izbornoj godini sjete "običnih ljudi" tvrdeći kako i oni suosjećaju sa siromašnim stanovnicima BiH, odlučili smo istražiti koliko su građane BiH u proteklih deset godina koštali trenutni kandidati za članove Predsjedništva BiH.



Kako u svojoj analizi piše portal klix.ba važno je istaći kako ovi iznosi nisu konačni, jer se odnose samo na sredstva koja su funkcionerima isplaćivana iz budžeta institucija BiH od 2008. do 2018. godine. Brojni od njih u ranijem periodu obnašali su važne funkcije poput ambasadora, parlamentaraca u Parlamentarnoj skupštini BiH i Parlamentu FBiH, zastupnika u kantonalnim skupštinama, federalnih ministara i predsjednika bh. entiteta RS.



U proteklih deset godina najviše sredstava iz budžeta institucija BiH isplaćeno je trenutnom članu Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladenu Ivaniću (PDP). Ovaj političar, koji se i na ovogodišnjim izborima kandidovao za člana kolektivnog šefa države, zaradio je od politike na državnom nivou 834.883,31 KM.

Politički profit Mladena Ivanića mnogo je veći s obzirom na to da u 834,883,31 KM nisu uračunata sva novčana sredstva koja je Ivanić zaradio obavljajući funkcije člana Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 2007. do 2009. godine (prijavljena mjesečna zarada 5.079 KM), ministra inostanih poslova BiH u periodu od 2003. do 2007. godine (prijavljena mjesečna zarada 2.583 KM) i predsjednika Vlade Republike Srpske u periodu od 2001. do 2003. godine (prijavljena mjesečna zarada 1,333 KM).



Nešto manje u proteklih deset godina zaradio je član Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović koji je na ovogodišnjim izborima kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Iz džepova građana BiH na Džaferovićev račun uplaćeno je tačno 722.197,49 KM.



Ni u njegovom slučaju ovo nije konačan iznos s obzirom na to da je Džaferović primao sredstva i kao zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH u periodu od 2006. do 2008. godine (prijavljena mjesečna zarada 4,623 KM), člana Kolegija Zastupničkog doma PSBiH u periodu od 2002. do 2006. godine (prijavljena mjesečna zarada 2,600 KM) i delegata u Domu naroda PSBiH u periodu od 2000. do 2002. godine (prijavljena mjesečna zarada 1,500 KM).

Džaferović je zarađivao i obavljaući dužnost delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH (od 1996. do 2000. godine), predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (od 1996. do 2000. godine), savjetnika guvernera u Vladi Zeničko-dobojskog kantona (1996. godine), sekretara Agencije za istraživanje i dokumentaciju (1996. godine) i načelnika Centra službe bezbjednosti Zenica (od 1994. do 1996. godine). Za ova radna mjesta nije navedena mjesečna zarada Šefika Džaferovića.



Na trećem mjestu nalazi se zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović koji je na ovogodišnjim izborima kandidat SDP-a BiH za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Bećirović je u proteklom periodu obavljao državne funkcije zaradio 722.169,8 KM.



Bećirovićeva zarada mnogo je veća jer je prije 2008. godine također obnašao brojne političke funkcije poput zastupnika u Zastupničkom domu PSBiH u periodu od 2006. do 2008. godine (mjesečna zarada 4,281 KM), zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona u periodu od 2002. do 2006. godine (mjesečna zarada 1,045 KM) i delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH u periodu od 2000. do 2002. godine (mjesečna zarada 1,620 KM). Pored ovih funkcija Bećirović je od 1998. do 2002. godine obnašao dužnost zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH za što nije naveden iznos mjesečne zarade.

Mnogo sredstava iz budžeta institucija BiH isplaćeno je i na račun zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Senada Šepića. U posljednjih deset godina kandidat Nezavisnog bloka za člana Predsjedništva BiH zaradio je čak 664.753,10 KM.



I Šepićeva zarada na račun građana BiH mnogo je veća jer u iznos od 664,753,10 KM nisu uračunata sredstva koja su bivšem članu SDA isplaćena dok je obavljao dužnost zamjenika ministra civilnih poslova BiH u periodu od 2007. do 2008. godine (mjesečna zarada 3,885 KM), zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH u periodu od 2006. do 2007. godine (mjesečna zarada 1,400 KM) i zastupnika u Parlamentu FBiH u periodu od 2002. do 2006. godine (mjesečna zarada 1,868 KM).

Javnost u BiH još uvijek pamti izjavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića koji je 2016. godine poručio Šepiću kako mu je Stranka demokratske akcije "sve dala", odnosno da mu je omogućila lagodan život, stan, društvenu poziciju, veliku plaću i mogućnost da putuje po svijetu.



U trenutku dok građane BiH straši pričom kako susjedne države spremaju agresiju na našu zemlju, zvanični podaci Savjeta ministara BiH pokazuju kako su aktuelnom zastupniku u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Željku Komšiću građani BiH uplatili minimalno 660.417,55 KM.



To je tačan iznos koji je Komšić zaradio obnašajući dužnosti člana Predsjedništva BiH i državnog parlamentarca. Poređenja radi, penzioneru s prosječnom penzijom od 401 KM potrebno je 137 godina da bi zaradio ono što je aktuelni kandidat Demokratske fronte (DF) za člana Predsjedništva BiH zaradio za samo deset godina.



U iznos od 660,417,55 KM nisu uračunata sredstva koja su Komšiću isplaćena za obnašanje funkcije člana Predsjedništva BiH u periodu od 2006. do 2008. godine (prijavljena mjesečna zarada 5,213 KM), načelnika Opštine Novo Sarajevo u periodu od 2004. do 2006. godine (prijavljena mjesečna zarada u iznosu 1,200 KM) i zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva u periodu od 2003. do 2004. godine (prijavljena mjesečna zarada u iznosu 1,390 KM).

Pored ovih funkcija Komšić je obnašao i brojne funkcije za koje nije poznato koliku su mu zaradu omogućile i to funkcije ambasadora BiH u Beogradu (od 2001. do 2003. godine), vijećnika u Opštini Novo Sarajevo (2000. godine), načelnika Opštine Novo Sarajevo (od 2000. do 2001. godine), predsjednika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (od 1998. do 2000. godine) i ministra za raseljene osobe i izbjeglice FBiH (od 1996. do 1998. godine).



Odmah ispod Komšića nalazi se aktuelni član Predsjedništva BiH Dragan Čović koji je na ovogodišnjim predsjedničkim izborima u BiH kandidat HDZ-a za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Političar koji je karijeru gradio na pričama o takozvanoj "majorizaciji Hrvata u BiH" očito nije bio majoriziran kada je riječ o sredstvima koja su mu uplaćena sa računa građana BiH.



Čović je u posljednjih deset godina zaradio 525.447,92 KM obnašajući funkcije člana Predsjedništva BiH i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Konstitutivni i nekonstitutivni narodi u BiH mnogo su više platili politički angažman predsjednika HDZ-a s obzirom na to da je prije 2008. godine Čović obnašao i brojne druge državne funkcije.

Naime, Čović je od 2002. do 2005. godine bio član Predsjedništva BiH, a od 1998. do 2001. godine ministar finansija i zamjenik predsjednika Vlade Federacije BiH. Javnosti nije poznato koliko je budžetskih sredstava uplaćeno na njegov račun za ovu vrstu političkog angažmana.



Posebno je zanimljivo što je Čović svoju političku karijeru gradio na priči o neodrživosti BiH kao zemlje s dva entiteta, odnosno na priči o uspostavi treće federalne jedinice sa sjedništem u Mostaru. Zvanični podaci Savjeta ministara BiH dokazuju da Čović ima itekako finansijske koristi od BiH u postojećem ustavnom uređenju.



Od izvršne vlasti tražili smo i podatke koji se odnose na zaradu delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Fahrudina Radončića koji od 2012. godine obnaša političke funkcije. Prema svim procjenama Konvencija SBB-a na sjednici koja će biti održana naredni četvrtak izabraće Radončića kao kandidata ove stranke za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

Radončiću je u posljednjih šest godina iz budžeta institucija BiH na račun uplaćeno ukupno 295.392,9 KM. Riječ je o sredstvima doznačenim za vrijeme dok je predsjednik SBB-a obnašao dužnost ministra sigurnosti BiH i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.



Zanimljiva je informacija da Radončić kompletna sredstva koja su mu isplaćena iz budžeta institucija BiH nije zadržavao na svom računu, već ih je donirao sindikatima bosanskohercegovačkih policijskih agencija (plataa ministra sigurnosti BiH) i za stipendiranje učenika (plata delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH).



Od politike je najmanje profitirala zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i kandidat HDZ-a 1990 za članicu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Diana Zelenika.

Ona je 2014. godine izabrana u Parlamentarnu skupštini BiH i za nešto manje od četiri godine mandata uspjela je zaraditi 270.589,46 KM. To znači da je Zelenika mjesečno zarađivala 6,149 KM ili nešto više od sedam prosječnih plata zaposlenog radnika u BiH.



Na kraju, osam zvaničnika i za sada sedam potvrđenih kandidata za članove Predsjedništva BiH u proteklih deset godina koštali su građane BiH 4.695.845,53 KM. S pravom se postavlja pitanje opravdanosti isplate 4,6 miliona KM političarima, ako se uzme u obzir da je BiH i dalje najsiromašnija zemlja u Evropi. (klix.ba)