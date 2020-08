Kantonalni ministar novinarima dao izjavu iz automobila

SARAJEVO - Na društvenim mrežama dijelom je izraženo nezadovoljstvo današnjim odnosom ministra za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo Faruka Kapidžića prema novinarima. Osudili su njegov način davanja izjave medijskim radnicima nakon završetka sastanka u Opštoj bolnici "Abdulah Nakaš".

Sastanak je bio posvećen gradnji izolatorijuma u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Kapidžić je izašao iz zgrade bolnice prije završetka sastanka, što su neki protumačili kao izrazom nezadovoljstva. On je kazao da je to učinio zbog ranije dogovorenih obaveza.

“Samo sam izašao i ostavio ih da rade. Obzirom na dogovor mi bi trebali, koliko još sutra, da ispunimo dva zadatka za minimum uslova koji se trebaju stvoriti kako bi se krenulo sa liječenjem pacijenata, kao i da nam kažu vremenski rok za koji se to treba napraviti i koja je to investicija, odnosno koliko bi to sve zajedno koštalo”, naveo je ministar Kapidžić.

Prilikom napuštanja kruga bolnice, Kapidžić je izjavu novinarima dao sjedeći u automobilu. To je ocijenjeno kao nedolično ponašanje osobe koja vrši javnu funkciju.

Među onima koji su reagovali je i dugogodišnja novinarka Arijana Saračević-Helać.

"Ne znam da li bih prije plakala ili povratila. I na novinarstvo i na vlast. Ministar prostornog uređenja KS Faruk Kapidžić novinarima daje izjave iz automobila", napisala je Saračević-Helać na svom Twitter profilu.

"Kanton za auto, država za auto, grad za auto... Nema tu pješaka na mapi", poručio je jedan korisnik Facebooka.

Podsjećamo, Kapidžić je za ministra izabran početkom marta ove godine na prijedlog Stranke demokratske akcije (SDA). Kao dugogodišnji arhitekta projektovao je nekoliko poznatih zgrada u Sarajevu.