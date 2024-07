Kantonalni tužilac optužen zbog obmane prilikom dodjele kredita

LIVNO - Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu koju je Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo protiv Adnana Tulića, zamjenika glavne tužiteljice Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a njemu se na teret stavlja krivično djelo obmane prilikom dobijanja kredita.

Po ranijem rješenju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kao mjesno nadležan sud za postupanje po predmetnoj optužnici određen je upravo sud u Livnu.

Tuliću se stavlja na teret da je 19. jula 2022. godine, nakon objavljenog javnog poziva za odobrenje kreditnih sredstava za kupovinu stana ili izgradnju individualnog stambenog objekta od strane Fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju USK, svjesno podnio prijavu sa lažnim podacima. Tulić je na ovaj poziv konkurisao kao dijete poginulog borca, a iako je znao da ne ispunjava sve uslove, podnio je prijavu u kojoj je naveo da on i njegova porodica nemaju u vlasništvu stambenu jedinicu.

Naime, Tulić je ranije stekao vlasništvo nad stanom, ali je u prijavi za kredit naveo suprotno. Također, prikrio je i nije naveo činjenicu da je ranije imao stan u svome vlasništvu, te ga je prodao 2020. godine. Sve ove okolnosti su bile dovoljne da ga eliminišu iz izbora za dodjelu kredita, ali mu je naposljetku on odobren u iznosu od 95.000 maraka po vrlo povoljnoj kamatnoj stopi, te mu isplaćen u dvije tranše do 12. oktobra 2022. godine. Iznos kredita Tulić je, kako stoji u optužnici, nenamjenski utrošio i to za izgradnju objekta za sasvim drugu namjenu, a ne za rješavanje stambenog pitanja, a taj je objekat registrovan kao kuća za odmor i za pružanje ugostiteljskih usluga. Nezvanično, radi se o apartmanskom objektu koji se nalazi na obali rijeke Une u Lohovu, kod Bihaća. Tulić je optužen za obmanu prilikom dobijanja kredita, a predmet će se voditi pred Općinskim sudom u Livnu.

Inače, radi se o mladom tužiocu koji je u prošlosti pokrenuo i vodio nekoliko krupnih predmeta u oblasti privrednog kriminala. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća potom je suspendirala Tulića do okončanja sudskog postupka.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.