Kantoni ne poštuju Zakon o platama policijskih službenika

SARAJEVO - Samo dva kantona u Federaciji BiH poštuju Zakon o platama policijskih službenika, koji je donesen još davne 2011. godine.

Kako je za "Nezavisne" rekao Dragan Škulj, predsjednik Saveza sindikata policije i uposlenika MUP-a FBiH, koji predstavlja sedam kantona u FBiH, ovaj zakon primjenjuju Srednjobosanski kanton i Kanton Sarajevo.

"Obraćali smo se Vladi FBiH, ali ona to skida sa sebe i kaže da je to na kantonima. Veoma teško ostvarujemo svoja prava", kaže Škulj i dodaje da su pregovori u Zeničko-dobojskom i Livanjskom kantonu pri kraju.

"Nadamo se da će primjena zakona zaživjeti u ova dva kantona", kaže Škulj.

Sindikalci ističu da su plate dosta neujednačene, odnosno da policijski službenici nemaju ista primanja.

"Najteža je situacija u Posavskom kantonu. Tamo policajci imaju platu nešto malo veću od 500 KM i ona je duplo manja nego u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu", objašnjava Škulj.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH ističu da kantoni treba da poštuju doneseni zakon i osuđuju njegovo nepoštivanje.

Tako, Dženan Đonlagić, šef Kluba DF-a u tom domu, ističe da FBiH i kantoni čine diskriminaciju nad policijskim službenicima.

"Nedopustivo je da u jednom dijelu FBiH policajac ima duplo manju platu od policajca u drugom dijelu. Vlada ne može 'prati ruke' od policijskih službenika i pebacivati odgovornost samo na kantone", kaže Đonlagić.

Njegov kolega iz SDP-a Elvir Karajbić kaže da je Zakon o izjednačavanju plata svim službenicima u FBiH koji rade isti posao u prošlom mandatu prošao parlamentarnu proceduru i da je na snazi.

"To što kantoni nisu uradili ništa da izjednače primanja policijskim službenicima, to je njihov propust. Sramotno je da za isti posao službenici diljem FBiH dobijaju različite plate. Jedino rješenje je policiju i obrazovanje podići na federalni nivo, ali nažalost, to se neće desiti jer SDA i HDZ vole da imaju svoje teritorije i da vladaju", kaže Karajbić.

Ismet Osmanović, šef Kluba poslanika SDA, ističe da plate policije, ali i zdravstvenih i prosvjetnih radnika jesu dosta neujednačene, ali da FBiH ne može učiniti ništa jer su te oblasti isključivo u nadležnosti kantona.

"Njihovi poslodavci su kantoni, a FBiH je donijela Zakon o izjednačavanju plata, ali kantoni to nisu ispoštovali, jer po Ustavu ne moraju. Rješenje bi bilo da plaće isplaćuje FBiH, ali onda bi policija bila na nivou FBiH, a to bi značilo promjenu Ustava, za što nema političke volje", kaže Osmanović.

Slavica Josipović, poslanik HNS-a, ističe da su plate policajaca male, te da već godinama ukazuje na to.

Vlada dala obećanje

Premijer FBiH Fadil Novalić, federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijad Krnjić obećali su na sastanku sa predstavnicima sindikata policije da će naći adekvatno rješenje za njih.

Policija traži da se uposlenicima Ministarstava unutrašnjih poslova prilikom odlaska u penziju, odnosno obračuna penzije, uzima prosjek posljednjih pet godina ili pet najpovoljnijih godina, ili da ova kategorija bude izuzeta iz Prijedloga zakona o PIO i riješena posebnim zakonom.