Kapović Solomun: Čist Vrbas mora biti prioritet svima

BANJALUKA – Situacija u Banjaluci je takva da imamo sređene plaže, a rashlađujemo se u vodi u koju se ulijevaju fekalije, izjavila je Marijana Kapović Solomun, kandidat SNSD-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka.

Ona dodaje da je uvjerena da bi svaki stanovnik Banjaluke zdravog razuma, bez političke motivacije, uvijek podržao da imamo divlje plaže, a čistu vodu za kupanje, a ne obratno.

Prema njenim riječima u prilog navedenom govori i činjenica da je npr. tokom 2022. godine, analizom uzoraka vode ustanovljeno da voda na kupalištima "Abacija", "Zelena" i "Borik" na rijeci Vrbas, te "Žuti most" i "Zeleni vir" na rijeci Vrbanja, nije bila bezbjedna za kupanje.

"Izgradnja kolektora i postrojenja za preradu otpadnih voda spasonosno je rješenje o kome se govori decenijama. To i najskuplji projekat, ali i kapitalan istovremeno. Ovo mora biti prioritet svima, bez obzira na političko opredjeljenje. Nekoliko manjih nezavisnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u pojedinim naseljima bi omogućio da se navedeni problem rješava od naselja do naselja, shodno mogućnostima i sredstvima koja je potrebno obezbijediti", naglasila je Kapović Solomun.

Naglašava da Banjaluka zavisi od Vrbasa kao glavnog izvora vodosnabdijevanja stanovnika, kao žile kucavice cijelog područja.

Pored snabdijevanja vodom, kako kaže, Vrbas ima značajnu turističko-rekreativnu funkciju. Rafting na Vrbasu predstavlja sportsku i turističku atrakciju već duži niz godina, koja privlači značajan broj stranih državljana željnih avanture ali i prirodnih ljepota kanjona Vrbasa.

"Tokom ljeta, gotovo cijeli sliv predstavlja mjesto gdje stanovništvo nalazi osvježenje, naročito u gornjim dijelovima sliva prije gradskog područja. U samom gradu Banjaluka uz rijeku Vrbas ima nekoliko kupališta koja se takođe koriste za rashlađivanje tokom ljetnjih vrućina, a neka od njih su uređena i pompezno otvorena kao mjesta gdje građani trebaju dolaziti sa svojim porodicama i nalaziti spas od sve češćih ljetnih vrelina. Međutim, rijetko možemo naći informacije o tome kakav je kvalitet i čistoća vode u Vrbasu na tim kupalištima, naročito u javnosti, a da se ne radi o političkim prepucavanjima", dodaje ona.

Prema njenim riječima po ovim pitanjima nikako nema mjesta politici jer se radi o zdravlju ljudi.

"Grad Banjaluka je odavno prevazišao potrebu da ima jedan centralni ili više lokalizovanih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali to do sada nije realizovano, iako za to postoji potreba odavno.

Umjesto kolektora, nažalost imamo situaciju da se kanalizacione vode ulijevaju direktno u Vrbas, a nerijetko i u blizini samih kupališta pored kojih se nalaze uređene plaže, gdje npr. od Zelenog mosta do mosta Venecija ima najmanje 18 kanalizacionih otvora koji se ulijevaju direktno u Vrbas", ističe Kapović Solomun i dodaje:

"Pored kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, postoje i druga prirodom inspirisana rješenja koja mogu pomoći u filtriranju zagađivača prije nego dospiju u vodu, ali kao i za sve, tako i za ova pitanja treba da se konsultuje struka, te uvede planski pristup svim ovim problemima, čega nažalost već neko vrijeme nema u Banjaluci".

