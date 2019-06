Karadžić-Jovičević: SDS nema stav i politiku, podijeljen je

BANJALUKA - Član Glavnog odbora SDS-a Sonja Karadžić-Jovičević izjavila je večeras da SDS nema jasan stav ni o jednom važnom pitanju, nema jasnu politiku i isplanirane korake za budućnost, a stranci su potrebni vizija, jasna politika i koraci koji nisu haotično smišljeni u posljednjih 30 sekundi.

"Ne donosimo odluke u stranci, nemamo pravo da diskutujemo na sjednicama Glavnog odbora jer se dijelimo, preglasavamo i međusobno vrijeđamo, dočekuje nas članstvo koje organizuje jedan dio Glavnog odbora sa transparentima i uvredama", rekla je Jovičevićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo što su unutarstranački izbori u stranci, jer, kako je rekla, da nisu redovni trebalo bi smisliti vanredne pošto su došli do krajnje granice.

"Trenutno jedino poslanici pokazuju neki rad i postojanje SDS-a. Mi smo u dobroj mjeri prepušteni sami sebi", rekla je Jovičevićeva za ATV.

Ona je naglasila da se SDS posljednjih osam mjeseci bavi sam sobom, nauštrb opozicionog djelovanja.

"SDS je kao stara fotelja, udobna stara draga fotelja, koju svi vole i niko ne bi volio da je se riješi, može joj se zamjeriti štošta, najvažnije je da je jezgro zdravo, a tapacirung je prilično pohaban na mnogim mjestima i različita su viđenja šta sa tom foteljom. Ali ona će opstati, SDS je brend", rekla je Jovičevićeva.

Ona je istakla da je pravo pitanje zbog čega je došlo do toga u SDS-u.

"Čovjek u čije ime se to radi neke stvari i ne zna. Ovdje ima mnogo ucjena i prijetnji i zabavili smo se sami o sebi. Srećem ljude i čujem za ljude iz SDS-a koji su mnogo oštriji prema svojim članovima nego što su bili u kampanjama prema političkim rivalima i to pokazuje aroganciju i agresivnost", kaže Jovičevićeva.

Na pitanje da li je bliska ideji saradnje SDS-a sa SNSD-om, ona je podsjetila da je na sjednici Glavnog odbora stranke 28. oktobra 2018. godine rekla da je krajnje vrijeme da se pogledaju u oči i analiziraju šta se dogodilo na izborima, koliki im je koalicioni kapacitet i gdje su SDS i Savez za promjene.

"Tog momenta je neko iz sale pustio vijest da sam ja za saradnju sa SNSD-om i to traje i danas. To ne govori o meni, jer se zna o mojoj privrženosti SDS-u koji sam stvarala i čuvala. Oni koji govore Vukoti Govedarici da čisti stranku i šta treba da radi najmanji su mu prijatelji jer svojom bahatošću, arogancijom i agresivnošću pokušavaju da sebe kasnije pozicioniraju negdje ukoliko njihov kandidat pobijedi", rekla je Jovičevićeva.

Govedarici zamjera, kako je napomenula, jedino što je pustio da se ta priča razvija i da dovede do potpunog raslojavanja na navodne izdajnike i navodne patriote u SDS-u.

"Govedarica je kada smo ga birali dobio bjanko podršku svih nas. Bjanko podršku može da dobije bilo ko, ali onda imam pravo da kažem da sam pogriješila, da nisam dobro procijenila i da zagovaram uvođenje promjena u SDS-u", kaže Jovičevićeva.

Ona je podsjetila da je stav Opštinskog odbora SDS-a kojem ona pripada, da na izborima za predsjednika SDS-a treba podržati Milana Miličevića.

"Miličević je pobjedom na referendumu u Tesliću probudio nadu da ima šanse za SDS. On je bio i prvi izbor /Mladena/ Bosića kada je predlagao svog zamjenika 2016. godine nakon izgubljenih lokalnih izbora. Velika je hrabrost ući u sve ovo zbog stanja u kojem se SDS nalazi. To je vidljivo osam mjeseci, a traje duže", naglasila je Jovićevićeva.

Ona je upozorila da u SDS-u postoji grupacija oko jednog kandidata koja je vrlo agresivna i koristi neke medije i društvene mreže da sebe promoviše u ekskluzivne i dobre "esdeesovce" i patriote i da o drugoj grupaciji govori da su izdajnici, a sa druge strane nema nikakvog odgovora.

"Nadam se da će, ko god da bude izabran, oni pružiti ruku jedan drugom i staviti se na raspolaganje SDS-u jer mi nemamo više toliko kadra i ljudi, a imamo veliku istorijsku, političku i društvenu obavezu da sačuvamo i ojačamo SDS. Nemamo pravo da više osipamo članstvo i izbacujemo ljude", istakla je Jovičevićeva.

Govoreći o radu Narodne skupštine Republike Srpske čiji je potpredsjednik, Jovičevićeva je rekla da se mnogi poslanici, posebno oni mlađi, još nisu potpuno snašli i da bi joj bilo drago da opozicioni poslanici manje prave greške.

"Njihove diskusije moraju da budu argumentovane i voljela bih da se više potrude kako da izbjegnemo te situacije i da ne izazivaju seriju replika i krivih navoda. Vjerujem da stiču iskustvo i da će doći u poslovničke norme. Žao mi je što zbog takvih diskusija kvalitetne i argumentovane diskusije prođu potpuno neprimjetno", kaže Jovičevićeva.

Ona je ocijenila da ne vjeruje da su performansi i blokade rada parlamenta u prošlom mandatu donijele korist opoziciji.

"Time je nanesena šteta. Malo tu mogu poslanici da urade, to je politika stranke. U to vrijeme naš šef kluba je istovremeno bio i predsjednik stranke i on je u saradnji sa ostalim šefovima klubova i predsjednicima stranaka u tadašnjoj koaliciji Savez za promjene dogovarao šta treba da se radi. Ne mislim da je to dobar potez. Ja sam za to da uvijek učestvujemo u radu parlamenta i nadam se da će SDS u budućnosti izbjeći da donosi takve odluke i daje takve sugestije klubu poslanika", naglasila je Jovičevićeva.

Govoreći o svom ocu Radovanu Karadžiću, ona je navela da se zna ko je za njegovu "glavu" uzeo pet miliona.

"Poznato je ko su ljudi koji su uzimali velike sume novca za razne informacije, dojave i slično. Silne potrage, pretrage i upadi su svaki put bili na osnovu nečije informacije koja je plaćena, a to ne spada u tih pet miliona. I danas ima ljudi koji su na važnim funkcijama koji su u tome učestvovali. Nisu to tajne, ali ne želim da pominjem imena. Postoji to u dokumentima ministarstava unutrašnjih poslova Srpske i Srbije, ima i presretnutih razgovora o tome tako da će doći vrijeme da se to kaže", rekla je Jovičevićeva.

Ona je dodala da njena porodica ima najobimniju dokumentaciju koja se tiče Radovana Karadžića i da će doći vrijeme kada će ona biti objavljena.

"Na žalost mnogih ljudi, ja se mnogo toga sjećam i veoma teško zaboravljam tako da je mnogo mojih zabilješki pohranjeno na sigurno mjesto i mnoge će iznenaditi podaci o nekim ljudima. Nagovarali su me da objavim knjigu, ali to treba da bude nešto sasvim drugo", rekla je Jovičevićeva.