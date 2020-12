Karamehić o pozivu Tegeltije na ostavku: Nije problem ako je u interesu VSTS

SARAJEVO - Selim Karamehić, član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta kojeg je predsjednik Milan Tegletija pozvao da podnese ostavku, rekao je da njegova ostavka nije problem ako je u interesu popravke stanja u VSTS-u i pravosuđu u Bosni i Hercegovini.

"Gospodin Tegeltija je zaboravio jednu činjenicu. U svojoj izjavi spominje da je on predsjednik iz Republike Srpske, da voli Republiku Srpsku itd. Ja sam predstavnik Brčko distrikta i mene je Pravosudna komisija Brčko distrikta izabrala za člana VSTS. Prvo ću se njima obratiti u vezi sa stavom za moju ostakvu i funkciju u VSTS-u i ono što kažu ja ću to poštovati i tako postupiti. Ukoliko se moje kolege izjasne da podnesu ostavku i ja ću, ali ću prvo ispoštovati odluku tijela koje je mene imenovalo u VSTS. Neću nikoga optuživati i davati kvalifikacije", rekao je Karamehić za televiziju "N1".

Istakao je da je bio jedan od onih koji su glasali protiv trećeg zaključka na sjednici VSTS-a kojim se poziva Tegeltija da razmotri ostavku jer je, kako je rekao, tražio da Tegeltija da ostavku zbog cjelokupne situacije, a najkasnije do sjednice 14. decembra.

"Ta ideja nije prošla i zato sam bio protiv jer ako je nas devet na sjednici Vijeća izreklo stav da bi zbog kompletne situacije bilo korektno da podnese ostavku zašto da mu nudim da razmisli o podnošenju ostavke? Razočaran sam tonom njegove konferenicje, njegovim razlozima i obrazlaganjem. Tačno je da smo kolege koje je prozivao i ja zaista ove tri godine učestvovali u reformskim procesima, radili određene prijedloge i sugestije. Te aktivnosti je Vijeće podržalo dijelom, nije se potrudilo da prihvati do kraja i slažem se da snosimo odgovornost za sve neuspjehe u aktivnostima i rješenjima koja nisu prošla. Ali je suština što se glavni čovjek nije trudio da mi racionalno, trezveno i stručno raspravljamo o izvještaju OSCE-a, gospodina Pribea, mišljenju Evropske komisije... Nikada nismo to stručno završavali i tu je suština problema, to je moja zamjerka gospodinu Tegeltiju, što nije vodio računa i istrajavao na takvim stvarima", rekao je Karamehić.

Na pitanje šta će se desiti ukoliko članovi Savjeta podnesu ostavke, on odgovara:

"Neobična situacija će biti ukoliko nas nekoliko podnese ostavke. Ne bi se imala većina i Vijeće bi bilo sabotirano".

Nakon što Tegeltija podnese ostavku, VSTS mora pozvati sudije osnovnih i okružnih sudova u Republici Srpskoj da izaberu novog člana VSTS, a potom se, nakon popune, započinje procedura izbora i imenovanja novog predsjednika VSTS.

Podsjetimo, Tegeltija je najavio ostavku za iduću sedmicu te je pozvao da ostavke daju i Goran Nezirević, Slavo Lakić, Berina Alihodžić, Selim Karamehić i Biljana Simeunović.