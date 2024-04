Karan: Američke sankcije postaju bezbjednosni problem za Srpsku

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas da Kristijan Šmit i američke sankcije ulaze u bezbjednosu sferu i postaju bezbjednosni problem za Srpsku.

Istakao je da američke sankcije predstavljaju silu koja ruši međunarodno pravo.

"Ovde se radi o ataku sile i ne samo kod sankcija, nego i kod primene Dejtonskog sporazuma", naveo je Karan.

Ističe da je Šmit najveća sankcija Srpskoj.

"On nam zatvara sve. Zatvara građanima prava da u posredničkoj demokratiji odlučuju. Zamislite da mi građane na izborima pitamo da li Šmit treba da odlučuje o nama. To je nevjerovatan apsurd", kaže Karan.

Pojašnjavajući šta zapravo znače sankcije, Karan kaže da "to znači kaznićemo sve one koji ne dozvoljavaju unitarnu BiH".

"Kaznićemo one koje čuvaju Dejtonski sporazum, kaznićemo sve one koji ne dozvoljavaju da ovo bude zemlja samo jednog naroda. I kaznićemo sve one koji žele da se čuje njihov glas u zajedničkim instistucijama BiH", naveo je Karan.

Sankcije, naglasio je, su udar na Srpsku i njene institucije.

"Udara se na ministre, predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NSRS i srpskog člana Predsjedništva BiH. Neko je to čak rekao, kada udarate na institucije to može biti i terorizam", rekao je Karan novinarima u Banjaluci.

Podsjetio je da krivično djelo terorizam ima u sebi dvije komponente - idelošku i političku i udar na institucije da nešto urade ili ne urade. "Ovo može biti jedna vrsta netipičnog, ali mogućeg i terorističkog akta za Republiku Srpsku", zaključio je Karan, prenosi RTRS.

