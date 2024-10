Karan: Bezbjednosne prijetnje iz FBiH su problem ukupne bezbjednosti BiH

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da bezbjednosne prijetnje koje dolaze iz FBiH predstavljaju zajednički problem ukupne bezbjednosti BiH.

Karan je juče upozorio na bezbjednosne prijetnje koje dolaze iz FBiH - odnosno aktivnosti vehabijskih pokreta, paradžemata, radikalnih grupa i onih koji su se vratili sa stranih ratišta, a ni 24 časa nije prošlo od toga, u FBiH u Bosanskoj Krupi maloljetnik je, saznaje Srna, iz radikalnih motiva nožem ubio jednog policajca, a drugog ranio.

Karan je istakao da se ne može sakriti ekstremno i radikalno ponašanje.

"To se krije, i to na način da ne shvataju da je to zajednički problem ukupne bezbjednosti BiH", rekao je Karan, prenosi Srna.

Karan je naglasio da se ekstremno i radikalno ponašanje mora spriječiti u korijenu, a na to ne reaguju.

Policija je podigla stepen bezbjednosti u FBiH na viši nivo nakon ubistva i ranjavanja policajca u Bosanskoj Krupi, rekao je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i dodao da je maloljetnik ušao u policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi i nožem ubio jednog policajca, a drugog ranio.

Isak je rekao da je istraga u toku i da ne može dati više informacija s obzirom na to da je riječ o maloljetniku.

Federalni mediji prenose da je ubijen policajac Ognjen Maran, dok je ranjen Avdo Hasanović, koji je operisan u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću i trenutno je njegovo stanje stabilno.

