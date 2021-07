Karan: Incko pokušao da anatemiše Srbe, ovo je udar i na Srbiju kao maticu

BANJALUKA - Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio je da Valentin Incko svojom odlukom o nametanju zakona kojim se zabranjuje negiranje genocida u Srebrenici pokušava da mijenja istoriju tragičnih sukoba na ovim prostorima s namjerom da se jedan slobodarski, antifašistički narod proglasi genocidnim.

"Nezavisna komisija je svojim izvještajem dokazala koliki je stvarni obim tih zločina. Žrtava je isti broj, i bošnjačkih i srpskih. Dakle, nema genocida. A on na ovaj način hoće da istorija drugačije posmatra srpske žrtve", rekao je Karan.

On je ocijenio da je ova situacija učinila da se politička scena ujedini, jer je ovo udar na srpski narod.

"I Srbija, kao zemlja matica srpskog naroda je na udaru, jer ovo je anatemisanje srpskog naroda i Srba u cjelini na jedan perfidan način. Namjera je da se jedan slobodarski, antifašistički narod proglasi genocidnim narodom. Legitimno je pravo Srbije da reaguje", rekao je profesor Karan za portal "24sedam".

On je istakao da Inckova odluka predstavlja uvođenje verbalnog delikta, te narušava osnovnu vrijednost garancije slobode izražavanja.

"Odluka građanina Incka, jer on za nas ne postoji, on za nas nije nikakav visoki predstavnik, uvodi verbalni delikt što je nonsens u 21. vijeku. Posljednjih 26 godina svojim odlukama oni krše Dejtonski sporazum. On jednostavno ne može da donosi zakone, Aneks 10 sporazuma je jedini pravni izvor, a to nije zakonodavna sfera. Narušio je pravnu sigurnost i Ustav BiH i Dejtonski sporazum", rekao je Karan.

On je naveo da je Incko povrijedio i međunarodno pravo po više osnova, prije svega Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama koja je ugrađena u Ustav BiH.

Osporavajući pravni osnov za donošenje Inckove odluke, profesor Karan je istakao da je u isto vrijeme narušio i demokratsko pravo izabranih predstavnika naroda, ko donosi zakone, kako se biraju zvaničnici, eliminisao je izborno pravo građana.

"U tom smislu je to njegov lični čin. U odnosu prema tri konstitutivna naroda stao je na stranu jednog – bošnjačkog protiv srpskog. Bespredmetno je ulaziti u njegovu odluku, ali kada bismo ušli u njenu analizu, puna je manjkavosti. Ipak, nije vredna čak ni komentarisanja", ocijenio je Karan.

Povodom ocjena da sporni Inckov zakon zapravo krije namjeru da Republika Srpska jednog dana bude ugašena kao država koja je nastala navodno na genocidu, što ovaj zakon implicira, Karan je ocijenio da niko ne može da ugasi Republiku Srpsku, te da to pokušavaju više od 25 godina.

"Mogu da stvaraju probleme, ali uništiti Republiku Srpsku neće", zaključio je Karan.