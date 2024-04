Karan: O sistemu "Amber alert" na narednoj sjednici Vlade

FOČA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da će se na sljedećoj sjednici Vlade Srpske ići sa formiranjem rane grupe, multidisciplinarnog karaktera koja će se isključivo baviti uvođenjem sistema "Amber alert".

"Ići ćemo sa izmjenom i dopunom zakona o Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske da stvorimo i čiste zakonske osnove za uvođenje `Amber alerta` - `Pronađi me`", rekao je Karan na konferenciji za novinare u Foči.

On je dodao da će bez obzira na to MUP Srpske krenuti 20. maja sa kampanjom da se u praksi obuče, prije svega, roditelji, kao najvažnija i prva karika, da se upute na to kako da reaguju u slučaju nestanka djeteta, a zatim i policija i ostali organi, prenosi Srna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.