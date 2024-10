Karan: Prevencija vršnjačkog nasilja daje rezultate, sistem "Pronađi me" uskoro u testnoj fazi

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je ove godine zabilježen pad kriminaliteta više od 25 odsto kada je riječ o vršnjačkom nasilju i maloljetničkoj delinkvenciji, te istakao da očekuje da će sistem "Pronađi me" vrlo brzo ući u testnu fazu u Srpskoj.

Karan je rekao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa Vladom Srpske, Ministarstvom prosvjete i kulture, Pedagoškim zavodom Srpske i drugim institucijama, poslije događaja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu preduzelo niz mjera koje traju i danas.

"Prvo su bile kampanje "Zaštitimo djecu", ali ono što je ključno je da je MUP tada izvršio, skupa sa navedenim institucijama, pregled sve i jedne osnovne i srednje škole u Srpskoj, kao i kompletnu procjenu bezbjednosti školskih objekata", istakao je Karan, prenosi Srna.

On je naveo da je izvršena procjenu škole kao objekta, da li su ograđene, da li je moguć pristup trećim licima, pa do mogućnosti razvijanja unutrašnjih sistema kontrole – kamera, detektora i slično.

Prema njegovim riječima, školski policajac je veoma važna mjera koju je uveo MUP.

"Ta mjera traje već duži niz godina ali vratili smo ga u jačem kapacitetu. Tako da sada reagujemo na veliki broj događaja zajedno sa školom, pedagozima, psiholozima, roditeljima i kroz edukacije. Zapravo, predupređujemo moguće ekscesne radnje na koje ranije, prije "Ribnikara", da budemo potpuno iskreni, nismo obraćali pažnju, nismo ih posmatrali kao moguća ponašanja sa bezbjednosnim implikacijama", istakao je Karan.

On je dodao da se sada svi aspekti dječijeg ponašanja posmatraju na potpuno drugačiji način.

"Imate u školama, sigurno, prema nekoj djeci jednu vrstu pomalo nasilničkog ponašanja i mobinga, gdje djeca to nisu ranije prijavljivala ni roditeljima ni učiteljima, i možda je to imalo i neke posljedice po tu djecu za koje mi ni ne znamo. Možda i trajnije posljedice za njihovu budućnost. Sada se adekvatno i odmah reaguje", naglasio je Karan.

Ministar Karan je rekao da je mnogo učinjeno na prevenciji vršnjačkog nasilja, te da su sada primjetni samo mjestimični pojedinačni slučajevi.

"Ove godine imamo značajan pad vršnjačkog nasilja, maloljetničke delinkvencije, preko 25 odsto pad krivičnih djela i prekršaja te vrste. Dakle, prevencija je već uradila mnogo", istakao je Karan.

On je naveo da je MUP zadovoljan ostvarenim rezultatima na tom polju, dodavši da nastavljaju sa programom sprečavanja vršnjačkog nasilja.

"Donijeli smo određena dokumenta na nivou Vlade, ali i mi unutar MUP-a, za naredne četiri godine", rekao je Karan i dodao da MUP svakodnevno djeluje na tom polju.

Karan je istakao da se Republika Srpska prva u regiji, nakon Srbije, na vrlo ozbiljan način bavi pitanjem razvoja i uvođenja sistema "Pronađi me".

"Mi smo već duže vremena u tom sistemu "Amber alert", ali u smislu podrške i mogućnosti razvoja tog sistema. Mi sada samostalno razvijamo taj sistem. "Pronađi me" je sistem Republike Srpske", istakao je Karan.

On je pojasnio da se takav sistem primjenjuje u veoma drastičnim slučajevima i uslovima.

"Svakog časa, kada se desi prijava nestanka djeteta ili bilo koje osobe, MUP iste sekunde djeluje kao da imamo sistem "Pronađi me" sa aspekta operativnog djelovanja MUP-a. Ovdje se samo radi o tome da ćemo dati jedan novi, veći kvalitet. To znači da će praktično ovaj sistem da se aktivira istog časa kada se izvrši procjena da se radi o nestanku i cijela društvena zajednica biće uključena u pronalazak djeteta", naglasio je Karan u podkastu Srne.

On je dodao da je to veoma važno sa aspekta vremena kao ključnog faktora za pronalazak djeteta i istakao da MUP i sve nadležne uprave vrijedno rade na pitanju uvođenja sistema "Pronađi me".

Prema njegovim riječima, u realizaciju ovog istema biće uključeni brojni društveni akteri, među kojima su i mediji.

"Sada traju obuke, mislim da ćemo mi vrlo brzo ući u testnu fazu. Nadam se da će to zaista biti u najskorije vrijeme. Mislim da smo već spremni za testnu fazu i vrlo brzo javnost će biti upoznata o tome", istakao je Karan.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.