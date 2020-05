Kardinal Puljić: Tražili su mi da otkažem blajburšku misu

SARAJEVO - Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić govorio je u razgovoru za radio "Mir" iz Međugorja o misi za Blajburg koja je proteklog vikenda održana u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Tom prilikom je kazao da je traženo od njega da odustane od mise, da je dobijao razne prijetnje, te da ga je zaboljelo što je zaboravljeno koliko je žrtvovao za Sarajevo i BiH.

Prema njegovim riječima, da odustane od mise tražio je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.

"Tražilo se od mene da odustanem od mise radi smirivanja. Rekao sam da nisam nahuškao narod, onaj ko je to radio neka smiruje", kazao je kardinal Puljić dodajući kako za sve ne vrijede ista pravila.

"U katedrali ne bi bilo mjesta za sve da smo rekli vjernicima da dođu. Mi smo rekli da se slave mise kući, a mi ćemo poštivati upute štaba. Međutim druga strana ima privilegije i medije koji su itekako nahuškali to. I onda nakon svega ovoga glavni huškač je rekao kako je sve u redu", kazao je kardinal Puljić.

Tvrdi da je zbog mise dobijao razne prijetnje, te da ona nema nikakvu političku pozadinu.

"To je ta demokratija komunistička. To je bilo mučno, jako me je zaboljelo što su u jednom trenutku svi zaboravili koliko sam živio i žrtvovao za ovaj grad i ovu zemlju", naveo je kardinal Puljić za radio "Mir", navodeći da ga je jedan čovjek nazvao svinjom, ali da to najbolje govori o njemu.