Karićeva ponovo prijavila Ćosića, on poručio da nju boli istina

SARAJEVO - Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, podnijela je novu krivičnu prijavu, ovaj put Tužilaštvu Kantona Sarajevo, protiv Ljubiše Ćosića, gradonačelnika Istočnog Sarajeva, zbog sumnje u, kako je u prijavi navela, "javno izazivanje ili raspaljivanje" mržnje i netrpeljivosti, dok joj je on odgovorio da nju boli istina, a uklanjanje table o prognanim Srbima nazvao je hajdučijom.

Karićeva, koja je nedavno protiv Ćosića podnijela krivičnu prijavu i Tužilaštvu BiH, ovaj put je "kolegu" iz Istočnog Sarajeva prijavila zajedno sa Almirom Bečarevićem, ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Za sarajevski dvojac su, podsjetimo, sporne table koje su postavljene, a na kojima je navedeno "Dobro došli u Istočno Sarajevo, grad 157.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo", od kojih je jedna u četvrtak i uklonjena, odlukom kantonalnih sarajevskih vlasti, koja tvrdi da je bila na teritoriji FBiH.

Ujutru je uklonjena tabla, a već popodne je Karićeva objavila da podnosi novu prijavu.

"Borimo se i pravno i na terenu. Nakon što je nedvojbeno utvrđeno da se tabla sa lažnim informacijama nalazila na teritoriji FBiH, pripremili smo još jednu krivičnu prijavu. Ranije je podnijeta krivična prijava za izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje Tužilaštvu BiH, sada i Tužilaštvu KS. Uz krivičnu prijavu priloženi su svi dokazi o postavljanju ploče, kao i lokaciji iste", navela je Karićeva, koja tvrdi da se "ovdje radi o ozbiljnom krivičnom djelu na teritoriji FBiH".

U novoj prijavi, koju potpisuje zajedno sa Bečarevićem, oni posebno naglašavaju da je Ćosić gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

"Odredbama Krivičnog zakona FBiH za takva lica propisano je teže kažnjavanje, i to kaznom od jedne do deset godina zatvora", navode u prijavi.

Ćosić, s druge strane, odgovara da Karićevu boli istina, a njoj poručuje da joj želi sve najbolje.

"Ja nikad u životu nisam pokazao nikakav stepen nepodnošenja, a kamoli mržnje. Jedva čekam da me neko pozove, da me pita, da ja predočim svoje dokaze koje imam o tome kako meni ljudi prijete po društvenim mrežama, a šta im ja odgovaram, ako im odgovorim. Ali, ono što je bitno, nju boli istina. Rečenica koja kaže 'Grad 157.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo' je istinita. Sarajevo je napustilo 157.000 Srba. Nema ih u Sarajevu. To nju boli. Ona hoće to da prikrije", rekao je Ćosić za "Nezavisne novine".

Potom je najavio da će, ako Karićeva ovako nastavi, i on podnijeti krivičnu prijavu protiv nje zbog oduzimanja spomenute table.

"Ovdje niko neće da kaže da je ono što su oni u četvrtak uradili klasična hajdučija, divljaštvo. Mi nismo ni obaviješteni o rušenju. Neka se ona zapita kakav je pravnik", naveo je Ćosić.

Reakcije zbog uklanjanja spomenute table se ne stišavaju, a reagovao je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je rekao da je Karićeva izazvala vjersku i nacionalnu mržnju atakom na istinite podatke na tablama koje je postavio grad Istočno Sarajevo o 157.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo.

"Upravo to što je uradila Karićeva sa atakom na istinite podatke na tablama je izazivanje nacionalne i vjerske mržnje i nju je trebalo da procesuiraju nadležni organi", rekao je Stevandić.

On je podsjetio da je Karićeva isto uradila nametanjem ploče na Kazanima, gdje je izbrisana nacionalnost srpskih žrtava i napisano da su tu pobijeni "građani Sarajeva".

"Svi znaju da su tu pobijeni Srbi iz Sarajeva i da je zaslužila krivičnu prijavu i da širi nacionalnu i vjersku mržnju. Želi da sakrije podatak da je 157.000 Srba napustilo Sarajevo, jer da nisu i da su glasali, ona sigurno ne bi bila gradonačelnik", naglasio je Stevandić.

On je istakao da, isto tako, svako targetiranje ili pokušaj nanošenja zla Srpskoj znači da će biti postavljena veća tabla na boljem mjestu i niko je neće srušiti.

I Zoran Trapara, potpredsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo, najavio je da će biti postavljena još veća tabla na kojoj će pisati da je taj grad pretrpio mnogo toga.

"Kao građanin Istočnog Sarajeva smatram da je ta tabla bila na našem dijelu", rekao je Trapara.

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica izjavio je da su table na ulazu u Istočno Sarajevo o broju Srba koji su morali napustiti Sarajevo u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata istinite, te da ih je trebalo postaviti odmah nakon egzodusa.

Jovan Katić, načelnik Istočnog Novog Sarajeva, rekao je da vandalsko uklanjanje table pokazuje da danas ne bi imao ko da priča o istoriji da ti ljudi nisu napustili Sarajevo, jer bi bili pod zemljom.