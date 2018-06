Kasarna u Hadžićima od sutra bi trebala biti na raspolaganju migrantima

SARAJEVO - Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić danas je izjavio da bi kasarna Ušivak u Hadžićima od sutra trebala biti na raspolaganju za smještaj migranata.

"Od sutra trebamo da dobijemo na raspolaganje i kasarnu Ušivak u Hadžićima koja ima prilično veliki kapacitet i onda ćemo vršiti određena rasterećenja", kazao je Mektić novinarima u Sarajevu.

Dodao je da će to biti dnevna operativna aktivnost koju će pratiti i prema situaciji prilagođavati mjere i radnje.

Najavio je da bi u četvrtak popodne trebao mati sastanak s premijerima Unsko-sanskog kantona i Federacije BiH, da pokušaju naći zajedničko rješenje za taj kanton, da vide definitivno mogućnost Agrokomercovog objekta.

"Nemamo sad nikakvu vanrednu situaciju, iznimno alarmantnu situaciju. Sve se odvija u okviru institucija. Dobili smo potvrdu i MUP-a RS da će poslati 60 policajaca, a policije Brčko Distrikta 15 policajaca kao ispomoć na zaštiti granice. Tehnički se sad radi na uvođenje te policije na granicu i nadam se da će to dati dobre rezultate", naveo je ministar bezbjednosti BiH.

Napominje da su prilivi migranata svakodnevni, te da se u posljednih 15 dana prilično smanjio njihov broj, da bi tokom proteklog vikenda imali neuobičajeno povećanje.

"Do sada ih je, sa 3. junom, ušlo oko 5.300, to je stvarna cifra", kazao je Mektić, napominjući da do sada ni jedan azil nije odobren.