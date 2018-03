Kasipović: Uprkos problemima zdravstveni i penzioni sistem bilježi odlične rezultate

BANJALUKA - Potpredsjednik Vlade Republike Srpske, Anton Kasipović, rekao je da zdravstveni sistem i sistem penzijskog i invalidskog osiguranja imaju probleme, koji nisu mali, ali da ima i izvanrednih rezultata.

Kasipović je u Narodnoj skupštini Republike Srpske rekao da je naplata poreza i doprinosa pitanje kojim se potrebno ozbiljnije baviti u budućnosti.

Šef Kluba SDS-a Vukota Govedarica rekao je da zabrinjava činjenica da neizmirene obaveze u zdravstvu trenutno iznose više od milijardu KM.

"Imamo kašnjenje plata, neuplaćene doprinose. Nažalost, sljedeća godina biće godina pravih pokazatelja kada zdravstvene ustanove pređu na trezorsko poslovanje", rekao je Govedarica tokom rasprave o Interpelaciji za razmatranje politika u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema.

On je naveo da je Klub SDS-SRS predložio zaključke, među kojima je i ona da Vlada i resorno ministarstvo i Fond zdravstvenog osiguranja, u skladu sa sporazumom o specijalnim paralelnim vezama sa Srbijom, započnu pregovore sa istim institucijama iz Srbije o preuzimanju i implementaciji integralnog informacionog sistema, uspostavljenog u Srbiji, čime bi se pojačala komplementarnost zdravstvenih sistema Srpske i Srbije.

Poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajilica pohvalio je činjenicu da su izgrađene bolnice u Nevesinju i Bijeljini, da se završava projekat izgradnje i rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra, kao i da će biti izgrađene bolnice u Istočnom Sarajevu i Doboju.

On je rekao da to nikome ne smeta i da to ne znači da ne treba razgovarati o problemima u zdravstvenom sektoru u kojem su evidentirana ogromna dugovanja.

"Smatram da su plate zdravstvenih radnika nedovoljne i da organizacija u zdravstvu nije na zadovoljavajućem nivou, da je puno politike i da ima dosta štetnih ugovora na kojima se gube desetine miliona KM, kao i da ima viška nemedicinskog kadra. To su činjenice koje treba da rješavamo", rekao je Mihajilica.