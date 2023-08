Kasni isplata ostatka granta za most na Savi

BANJALUKA, BRISEL - Evropska investiciona banka nije isplatila BiH drugu tranšu u sklopu granta od tri miliona evra za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške, zbog čega bi BiH izvođaču radova morala isplatiti penale za sredstva koja im nisu doznačena.

Naime, preduzeće "Integral inženjering" iz Laktaša je sve radove na mostu završilo još u proljeće prošle godine, a novac ni do danas nije isplaćen, zbog čega se može postaviti pitanje da li je EU, koja je odobrila grant, uvela nove sankcije Republici Srpskoj.

U "Integralu" su za "Nezavisne" rekli da očekuju od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da ispuni sve obaveze koje je, kao investitor na ovom mostu, preuzeo prema izvođaču radova.

"U fazi kad moramo izraziti nezadovoljstvo su radovi u kojima je 'Integral' kao vodeći partner iznio veliki dio posla i participirao s velikim troškovima u realizaciji projekta, a do dan-danas nije primio sva sredstva za obavljanje radova od Ministarstva komunikacija i transporta BiH, koje je bilo sufinansijer. Na hrvatsku stranu i investitora 'Hrvatske ceste' nemamo nikakve primjedbe", rekao je "Nezavisnim" Damjan Kralj, direktor podružnice "Integral inženjeringa" a.d. Zabok. Podsjećanja radi, most su popola finansirali BiH i Hrvatska, a Hrvatska dalje finansira radove na brzoj cesti koja će most spojiti s auto-putem Zagreb - Beograd. Radove na toj dionici takođe obavlja preduzeće "Integral inženjering".

U Ministarstvu su nam rekli da nastoje da se dug prema izvođaču namiri, ali da Evropska investiciona banka EU nije isplatila sredstva.

Majda Tatarević, stručna savjetnica za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju u Ministarstvu, rekla nam je da dug za izvođenje radova iznosi 890.000 maraka, a da je ukupan iznos koji treba namiriti 1,7 miliona evra.

Pojasnila je da je projekat finansiran iz namjenskih sredstava budžeta BiH i grant sredstava na osnovu ugovora s Evropskom investicionom bankom.

Tatarevićeva ističe da je isplaćeno ukupno oko 24,4 miliona maraka za projekat, i prva tranša granta EU od 1,3 miliona evra, te da je sav ovaj novac utrošen za realizaciju projekta.

"Od EIB-a je dobijen odgovor da je zahtjev za uplatu druge tranše granta još uvijek u obradi. Ukupna sredstva odobrena kao grant iznose nešto više od tri miliona eura. Zbog nemogućnosti raspolaganja grant sredstvima, dovedeno je u pitanje blagovremeno izmirenje obaveza nastalih prilikom realizacije ovog projekta, a što može imati negativne posljedice po budžet institucija BiH kroz plaćanje zateznih kamata, pokretanje sudskih postupaka i slično", rekla je ona.

Kako bi se izbjegao eventualni sudski postupak, ona je istakla da je Ministarstvo u maju Savjetu ministara BiH uputilo prijedlog da se sredstva isplate.

"Ministarstvo je u maju Vijeću ministara BiH uputilo prijedlog odluke o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema", naglasila je ona.

Dodaje da su Savjetu ministara poslali tri naknadne urgencije za uvrštavanje prijedloga ove odluke u dnevni red.

"Usvajanjem ove odluke, ili uplatom preostalog iznosa grant sredstava, stiču se uslovi za izmirenje svih do sada nastalih obaveza."

U Delegaciji EU su nas u utorak uputili na EIB, koji nam, do danas, nije odgovorio na poslata pitanja.