Kavazović raspiruje požare umjesto da propovijeda mir

​BANJALUKA - Izjavom u kojoj je, između ostalog, naveo da "moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem", Husein ef. Kavazović, reis-ul-ulema Islamske zajednice (IZ) u BiH, izazvao je bijes širom BiH, a jedna od poruka glasi da je žalosno što neke požare raspisuju oni koji bi trebalo da propovijedaju mir.

Kavazović je, podsjetimo, rekao da je sadašnje stanje u BiH teško te da je današnja borba u institucijama Bosne i Hercegovine.

"Ne smijemo dozvoliti da se one ruiniraju. Moramo pokazati da smo na sve načine spremni braniti institucije BiH, a ako one padnu, a imali smo to 1992, moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem", izjavio je poglavar IZ u BiH.

Dario Pušić, novinar "Večernjeg lista", izdanje za BiH, kaže da treba poći od činjenice da je reis Kavazović lider jedne vjerske zajednice u BiH koja obuhvata veliki broj stanovnika, tako da njegova javna riječ ima posebnu odgovornost.

"Kavazović zaboravlja da su institucije BiH, pod navodnicima, vlasništvo sva tri konstitutivna naroda, a ne samo bošnjačkog. Ono što je puno bitnije za konkretan slučaj jeste činjenica da on kao vjerski lider mora da ima odgovornost u smislu promoviranja dijaloga, kompromisa i suživota, a ne da šalje ovakve izjave koje dodatno podižu tenzije", rekao je Pušić za "Nezavisne novine".

Vedrana Kulaga Simić, novinarka "Glasa Srpske", kaže da Kavazovićeve riječi pretjerano i ne čude ako se zna da je nedavno pružio podršku prijedorskom imamu koji je Svetom Savi i pravoslavlju pripisao fašizam.

"Na svakoj strani u BiH ima fanatika, ali, na sreću, daleko više ljudi čistog srca koji vjeruju u svoje, a poštuju i ne pale vatre na onoj drugoj, odnosno trećoj strani. Ipak, žalosno i jadno je to što neke požare raspiruju oni koji bi trebalo da propovijedaju mir, suživot i blagostanje", kaže Kulaga Simićeva za "Nezavisne".

Povodom sporne izjave već danima se nižu reakcije, a oglasilo se i Tužilaštvo BiH.

"Sve osobe i građani koji smatraju da u djelima određenih osoba ima elemenata krivičnih djela mogu to prijaviti nadležnim agencijama i institucijama za sprovođenje zakona", rekli su iz Tužilaštva BiH.

U Delegaciji EU u BiH su rekli da EU očekuje od svih društvenih, političkih i vjerskih lidera u BiH da djeluju na način koji promoviše kreiranje okruženja pogodnog za pomirenje.

Iz Sekretarijata za vjere Republike Srpske rečeno je da se u posljednje vrijeme od nekih predstavnika IZ u BiH mogu čuti zloslutni glasovi čiji sadržaj ne uliva nadu da je vjerska tolerancija u BiH uspostavljena, a mirna budućnost izvjesna.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, smatra da je tišina koja je nastupila u FBiH i diplomatskim predstavništvima u Sarajevu nakon Kavazovićeve izjave možda i opasnija od reisovog zveckanja oružjem.

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da Kavazović izjavom o spremnosti da se BiH brani i oružjem ako padnu njene institucije govori da bi on pravio paravojne formacije i kršio zakon.

Radovan Višković, premijer Srpske, najoštrije je osudio izjave Kavazovića te pozvao IZ da uputi izvinjenje i ogradi se od ovakvih riječi efendije.

Željka Cvijanović, predsjedavajuća Predsjedništva BiH, ističe da ne može vjerovati da neko ko je predstavnik vjerske zajednice koristi takav rječnik.

"Šta mislite da je tako nešto izjavio neko iz neke druge vjerske zajednice? Pa to bi danas brujao cijeli svijet", rekla je Cvijanovićeva.

Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, navodi da je "krajnje neprihvatljivo da najviši muslimanski vjerski velikodostojnici, umjesto na mir, suživot, ekonomski i svaki drugi prosperitet, pozivaju na rat".

I Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH najoštrije je osudio izjavu Kavazovića, te od IZ zahtijeva hitno javno izvinjenje, a od međunarodne zajednice da oštro pristupi toj neodgovornoj i zapaljivoj izjavi.

Reakcije iz Sarajeva gotovo su potpuno izostale, a među rijetkima se oglasio ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković, koji tvrdi da ništa ratnohuškačko u izjavama Kavazovića nije pronašao i poručio da "ne smijemo izgubiti refleks da se branimo".