Kazaz tvrdi da Komšić širi utopiju o građanskoj BiH

SARAJEVO - Politički analitičar Enver Kazaz izjavio je da je "građanska država u BiH" prevara, jer se radi o dominaciji većinskog naroda nad drugima, kao i da ona u podijeljenim društvima poput BiH nije moguća.

"Šta brani SDA? SDA ne brani građansku državu. Građansku državu u BiH - tu utopiju širi (član Predsjedništva BiH) Željko Komšić potpomognut narativima radikalnog bošnjačkog nacionalizma. Još jednom ponavljam, da budem vrlo jasan - potpomognut narativima radikalnog bošnjačkog nacionalizma", upozorio je on.

Ali, dodao je Kavaz, to što Komšić brani to nije građanska država, to nema blage veze s građanskom državom.

"To je najobičnija prevara u kojoj se skriva dominacija jednog od konstitutivnih naroda nad drugim. I to treba reći javnosti. Građanska država je utopija koja nije moguća u složenim društvima i državama kakva je BiH", rekao je ovaj profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za televiziju OBN.