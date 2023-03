Kazna 200 KM za onog ko se parkira na mjesto za lica s invaliditetom

BANJALUKA, SARAJEVO - Dom naroda BiH usvojio je juče Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji se odnosi na pooštravanje novčanih kazni i uvođenje kaznenog boda za nepropisno parkiranje na mjesto predviđeno za parkiranje lica s invaliditetom.

Tako će novim prijedlogom onaj ko počini ovaj prekršaj platiti 200 maraka kazne te će dobiti kazneni bod.

Poslanik Saša Magazinović, koji je ovaj prijedlog i uputio u parlamentarnu proceduru, rekao je na sjednici Doma da su policije oba entiteta i udruženja inicirale donošenje ovakvog zakonskog akta s obzirom na to da su postojeće kazne za zloupotrebe parking-mjesta za osobe s invaliditetom često jeftinije od plaćanja redovnog parking-mjesta.

Biljana Nedić, lice s invaliditetom, koja se, kako kaže, konstantno suočava s ovim problemom, kaže da su nesavjesni vozači glavni problem.

"Nama su više problem bili nesavjesni vozači koji se parkiraju na mjesta označena za osobe s invaliditetom nego sam zakon, jer kad zakon postoji - tu je i mogućnost mijenjanja onoga što se u praksi ne pokaže kao dobro", kazala je Nedićeva, dodajući da je raduje pooštravanje kazni, a kako kaže ujedno je i rastužuje jer, nažalost, razumijemo samo jezik sankcije.

"Ljudi su navikli da se ne parkiraju na mjesta sa oznakom rezervisan parking znajući da će biti kažnjeni, dok na našim mjestima postoje jasne žute linije, kao i velika tabla s natpisom kome je parking namijenjen i da je nepropisno parkiranje zakonom kažnjivo, ali to veoma mali broj ljudi poštuje. Bojim se da nas i ne gledaju kao na ravnopravne učesnike u saobraćaju i samim tim misle da ta mjesta nama ne trebaju. Ponekad je to stvar nadmoći jer ćemo češće vidjeti da su na takvim mjestima najskuplje marke vozila, a ja bih rekla da je to bahatost", kazala je Nedićeva za "Nezavisne novine".

Prema njenim riječima, skoro da nema dana da se ne sretne s problemom u vezi s parking-mjestom.

"Svašta sam doživljavala, čak je čovjek htio fizički da me napadne jer sam ga opomenula da se tu ne parkira. Kada se vraćam u kasnim časovima iz grada ne usuđujem se ni opomenuti ljude iz sigurnosnih razloga. Takve večeri mi zaista izazovu neku gorčinu i tugu", kazala je Nedićeva.

Kako ističe, ima i divnih ljudi koji uvijek opominju druge sugrađane.

"Neki su čak samoinicijativno ostavljali papiriće na kojima su ukazivali na nepropisno parkiranje. Hvala svim tim ljudima, zaista nisu svjesni koliko su pomogli", kazala je Nedićeva.

Prema njenim riječima, ovim sankcijama ne podliježu mjesta kao što su tržni centri, gdje se takođe susreću sa problemom zauzetog parking-mjesta od strane ljudi kojima to mjesto ne treba.

Dejan Trninić, direktor Udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda "Step", istakao je za "Nezavisne novine" da bi pooštravanje koje je predviđeno zakonom i te kako moglo uticati na svijest vozača.

"Mislim da bi ovo moglo da podigne svijest naših vozača jer ako prevencija ne utiče, onda će svakako novčano kažnjavanje imati rezultata", rekao je Trninić.

Kazna u Banjaluci skuplja 150 odsto

Grad Banjaluka planira da pooštri kaznenu politiku za nesavjesne vozače koji se parkiraju na mjestima rezervisanim za osobe s invaliditetom i taksi stajalištima, tako što će novčana kazna za ovaj prekršaj biti povećana sa 40 na 100 KM.

Osim toga, Komunalna policija će dobiti ovlaštenja da kontroliše stanje na privatnim parkinzima, odnosno biće u mogućnosti da kazni nesavjesne vozače koji parkiraju vozila na parking-mjestima rezervisanim za lica s invaliditetom koja se nalaze u tržnim centrima, što do sada nije bio slučaj.

Ove novine treba da budu regulisane kroz izmjenu Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Banjaluka, koja će se naći na dnevnom redu zasjedanja lokalnog parlamenta, koje će se održati 30. marta. (Capital.ba)