Kerić: Interesi načelnika ne mogu biti veći od interesa građana

Nedeljko Kerić, kandidat SNSD-a za načelnika opštine Teslić, kaže da je narodu dosta podjela i priče o blokadama projekata, navodeći da se ova opština mora širiti bez pretrpavanja gradskog jezgra.

"Umjesto razvoja privrede nagomilavala se opštinska administracija. Tako Teslić ima jednu od najskupljih administracija u Republici Srpskoj. I opet je ta administracija spora", rekao je Kerić u pisanom intervjuu za "Nezavisne".

On kaže da će ukoliko usvoji mandat otvoriti Teslić i povezati ga sa Banjalukom i Sarajevom te da su Tesliću potrebni veliki projekti na izgradnji saobraćajnica i bolje putne komunikacije kao što su brza cesta Teslić - Stanari.

NN: Šta Vas je motivisalo da se kandidujete?

KERIĆ: Motivisao me je narod. Volim Teslić i sve ljude koji ovdje žive. A ljudi su mi kroz razgovor, neformalno, na ulici, u ordinaciji, godinama predlagali da preuzmem odgovornost i da slogu vratim u Teslić. Narodu je dosta podjela i priče o blokadama projekta. Jaka je želja za jedinstvom, promjenama nabolje u našoj opštini i intenzivnijoj saradnji sa svim nivoima vlasti.

NN: Šta najviše zamjerate aktuelnom načelniku?

KERIĆ: Prostorno planiranje na području grada mora biti smislenije. Austrougari su izgradili Teslić kao jedan lijep gradić sa prostranim ulicama, drvoredima, sa dovoljno parking-prostora. Teslić se mogao širiti bez pretrpavanja gradskog jezgra. Urađeno je sve suprotno. Godinama smo slušali priču o poslovnim zonama. One su puste i zarasle. Umjesto razvoja privrede, nagomilavala se opštinska administracija. Tako Teslić ima jednu od najskupljih administracija u Republici Srpskoj. I opet je ta administracija spora. Realizacija važnih projekata se razvlači godinama kao što je to slučaj sa vodovodnom mrežom. Ubrzano se radi samo nekoliko mjeseci pred izbore. To je šminka, to nije dugoročno rješenje. Iz nekih ličnih razloga i ambicija opstruišu se projekti sa republičkog nivoa. Tako se ne ponaša dobar domaćin. I zato je moja najveća zamjerka upravo to - lične ambicije i interesi aktuelnog načelnika ne mogu biti veći od interesa svih građana Teslića.

NN: Na čemu ćete insistirati ako osvojite mandat?

KERIĆ: Otvorićemo Teslić i povezati sa Banjalukom i Sarajevom. Tesliću su potrebni veliki projekti na izgradnji saobraćajnica i bolje putne komunikacije kao što su brza cesta Teslić - Stanari i regionalni put Teslić - Tedin Han - Bistričak. Potrebna nam je bolja saradnja sa svim nivoima vlasti. Kada je u pitanju privreda, Teslić i te kako ima šta da ponudi, ali potreban je rad na oživljavanju i stavljanju u funkciju poslovnih zona. Jaka ekonomija je preduslov modernog i razvijenog Teslića.

U našim selima moramo poboljšati infrastrukturu, dati snažniju podršku poljoprivredi, omogućiti svakom čovjeku da živi na svom i od svog rada. Moramo formirati i jačati lance dodatne vrijednosti u poljoprivredi kroz klastere i zadruge. Kada je u pitanju grad, riješićemo pitanje toplifikacije.

Radićemo na energetskoj efikasnosti naših stambenih zgrada. Zaustavićemo betonizaciju Teslića, izgraditi šetališta uz rijeku i zasaditi više od 10.000 stabala. Teslić će ponovo biti grad zelenila, turistički grad, na ponos svih stanovnika Teslića. Moj fokus biće posebno na tome da ljudi, posebno mladi, ne odlaze masovno iz Teslića u inostranstvo, kao što je to danas slučaj. Tačno je da je iseljenja uvijek bilo, u svim krajevima, ali kod nas je to najizraženije. Podaci o broju Teslićana u dijaspori ili u većim gradovima Republike Srpske su poražavajući. Mladim ljudima moramo omogućiti podršku za pokretanje lokalnog biznisa, mladim bračnim parovima subvencije za kupovinu prve nekretnine, podrška pronatalitetnoj politici mora biti snažnija. Moramo zadržati ljude i Teslić učiniti poželjnim mjestom za život. Bez ljudi nema ni života. Briga o penzionerima mora biti snažnija i sistemska. Moramo obezbijediti više sredstava za troškove liječenja, ogrev, a pri lokalnom Domu zdravlja osnovaćemo Centar za zdravo starenje. Želim da u Tesliću izgradimo i Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju. Teslić će biti grad, a ne opština jer to zaslužuje. Zašto studenti ne bi dolazili u Teslić? Naš grad ima kapacitete da se pridruži opštinama i gradovima koji imaju visokoškolske ustanove.

NN: Zašto građani da daju glas baš Vama?

KERIĆ: Nije to glas samo za mene, to je glas za Teslić. A Teslić je do sada propustio mnogo šansi. Smatram da ne smijemo propustiti i ovu šansu da izgradimo svoju opštinu. Danas je Teslić opština, sutra može biti grad sa velikim projektima. Oni koji me poznaju znaju da obećanja nikad nisam davao lako. Ali ja sam vizionar i čovjek iz naroda koji zna da može dati veliki doprinos da Teslić sutra bude mjesto sa dušom za sve generacije. Ljudi, struka i odgovornost za svaki potez su na prvom mjestu. To sam naučio kao ljekar. Tako ću raditi i kao načelnik. Biću načelnik svih građana koji će vratiti slogu u Teslić. Zato uopšte ne sumnjam u pobjedu. I nije to moja pobjeda, to je pobjeda naroda, pobjeda Teslića!

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.