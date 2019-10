Ketlin Kavalek za "Nezavisne": Ne želimo da BiH zaostaje za regionom

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) je razočarana što se ne radi dovoljno na sprovođenju preporuka naše Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) kad je u pitanju izmjena Izbornog zakona, rekla je Ketlin Kavalek, nova šefica OEBS-a u BiH.

"Imali smo izbore nakon kojih nove vlasti nisu formirane, a novi već dolaze. Ja ću se svakako u okviru svog mandata fokusirati na ovo pitanje. Jedno od pitanja je i koordinisanje predstavnika međunarodne zajednice u Sarajevu kako bismo po ovom pitanju govorili jednim glasom", rekla je ona.

NN: Tek ste započeli mandat u BiH, kakvi su prvi utisci?

KAVALEK: Tako je. U BiH sam stigla 26. septembra, tako da sam ovdje svega dvije, dvije i po sedmice. Smatrala sam da je bitno da moja prva posjeta izvan Sarajeva bude u Banjaluku, zato jer se želimo sresti i razgovarati sa ključnim akterima i od njih čuti o situaciji u RS. Jako sam dobro primljena na svim nivoima ovdje. Prilikom ove posjete srela sam se s predsjednicom Željkom Cvijanović, premijerom Radovanom Viškovićem, predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem, a zatim i sa ministrima pravde i unutrašnjih poslova Antonom Kasipovićem i Draganom Lukačem. Razgovarala sam i s gradonačelnikom Banjaluke Igorom Radojičićem, potpredsjednikom RS Ramizom Salkićem, te predsjednikom PDP-a Branislavom Borenovićem. Drago mi je da sam imala priliku razgovarati i sa Brankicom Raković iz "Lola" magazina, jer su nam pitanja rodne ravnopravnosti jako važna. Žao mi je što je sastanak s ministarkom obrazovanja morao biti otkazan, jer je obrazovanje jedna od ključnih tema kojima se bavimo.

NN: Šta ste imali priliku da vidite u gradu?

KAVALEK: Moj prvi utisak je da je grad vrlo lijep. Obišli smo spomenike u gradu, centralno područje grada uključujući i tvrđavu. Vidjeli smo obnovljenu džamiju, nekoliko crkava, Gradsku upravu i Palatu predsjednika. Sve to izgleda jako lijepo. Što se tiče tema, govorili smo o oblastima kojima se bavi Misija OEBS-a u BiH, poput vladavine prava, unapređenja izbornog procesa i borbe protiv korupcije. Razgovarali smo o zakonima o osobama koje prijavljuju korupciju i javnom okupljanju. Svjesni smo da postoje određeni izazovi i problemi kada se radi o ovim zakonima.

NN: Na koje probleme mislite?

KAVALEK: Govorili smo o tome da treba omogućiti ljudima pravo na slobodno okupljanje i da se slobodno izražavaju. Govorili smo i o slučaju "David Dragičević" jer je to jedna od tema na koje smo posebno obratili pažnju. Takođe, izuzetno nam je važno pitanje medijskih sloboda, kojima se bavimo u koordinaciji sa Harlemom Dezirom, predstavnikom OEBS-a za slobodu medija. To je prva tema kojom sam se bavila nakon dolaska u Sarajevo, kada je, nažalost, bila napadnuta redakcija Radio Sarajeva. S tim u vezi, posvećeni smo bezbjednosti novinara, posebno novinarki, koje su često izložene napadima.

NN: Tek ste došli i možda je rano za dubinske analize, ali šta nam možete reći o dosadašnjim utiscima kad su u pitanju neki izazovi koje vidite?

KAVALEK: Možda je trebalo ranije da naglasim da smo sa NS RS potpisali Memorandum o razumijevanju o budućoj saradnji, kako bismo podržali parlamentarne procedure. Osim toga, pažljivo pratimo da li ima nekih inicijativa koje se odnose na ponovnu kriminalizaciju klevete i svakako ćemo se oglasiti ako bude koraka koji bi išli u tom smjeru. Naravno, pratimo napore na suzbijanju korupcije, Zakon o osobama koje prijavljuju korupciju, pratimo da li će biti nekih promjena u vezi sa Zakonom o javnom okupljanju. Sve ovo ćemo pažljivo pratiti.

NN: OEBS je dosta radio na izmjenama Izbornog zakona. Ima li napretka, može li se očekivati da ćemo dobiti bolji izborni sistem?

KAVALEK: Tačno, radili smo mnogo na tome. Razočarani smo što se ne radi dovoljno na sprovođenju preporuka ODIHR-a. Imali smo izbore nakon kojih nove vlasti nisu formirane, a novi već dolaze. Ja ću se svakako u okviru svog mandata fokusirati na ovo pitanje. O tome sam razgovarala na sastancima koje sam imala. Jedno od pitanja je i koordinisanje predstavnika međunarodne zajednice u Sarajevu kako bismo po ovom pitanju govorili jednim glasom.

NN: Šta su, po Vašem mišljenju, ključni problemi u izbornom zakonodavstvu?

KAVALEK: ODIHR je napravio niz preporuka u kojima se ukazuje na nedostatke u izbornom procesu na prošlim izborima, koji su tamo jasno navedeni. Dalje, čini se da postoji nedostatak povjerenja u vjerodostojnost izbornog procesa. Mi smatramo da je neophodno da se ti nedostaci otklone, bilo kroz procedure na izbornim mjestima, tehnologiju ili na neki drugi način. Ali kredibilnost i povjerenje u izborne rezultate mora se uspostaviti kako bi građani bili sigurni da će se njihov glas tretirati na pravi način.

NN: Mnogi ljudi govore da možda više neće ni glasati. Kako možemo biti sigurni da će se te izmjene implementirati na vrijeme?

KAVALEK: Vi ste postavili pravo i vrlo važno pitanje jer ako nema potrebnog povjerenja ljudi se ozbiljno pitaju da li da izađu na izbore. Mi svakako ne bismo željeli vidjeti da ljudi odustaju od glasanja, ali razumijemo zabrinutost. Važno je da ljudi ne odustaju, da traže reforme, da insistiraju od dna ka vrhu da se ovi problemi konačno riješe.

NN: Spomenuli ste medijske slobode i napad na Radio Sarajevo, a takvih napada ima mnogo. U Banjaluci je napadnut naš kolega Vladimir Kovačević. Kakve su Vaše impresije kada je u pitanju sloboda novinarstva?

KAVALEK: U slučaju Radio Sarajeva bilo je važno da su počinioci uhapšeni odmah i to je ono što želimo da vidimo nakon takvih napada ili prijetnji novinarima. Kada nadležni organi ne odreaguju na pravi način, to može izazvati strah i zabrinutost. Ako želimo da je BiH slobodno i demokratsko društvo, sloboda medija je od kritične važnosti. Moto "Washington Posta" je da demokratija umire u tami, sa čime se ja potpuno slažem i to je ključna vrijednost za OEBS. BiH je članica OEBS-a i posvećena je tim principima te želimo da se ti principi poštuju u praksi.

NN: Ipak, da bismo sve ovo implementirali, potrebna nam je nova vlast, koja još nije formirana. Kako to vidite?

KAVALEK: To je još jedna oblast zbog koje smo zabrinuti ne samo mi u OEBS-u, već u cijeloj međunarodnoj zajednici. Ljudi koji su glasali na ovim izborima takođe žele da se izborni rezultati implementiraju. Brine me gubitak vremena i zaostajanje u reformama kad nema vlasti koje treba da donose mjere. Druge zemlje u regionu napreduju prema evropskim integracijama. Ne želimo da BiH zaostaje, ali, nažalost, kada nemate funkcionalnu vlast, mnogi procesi stoje. To je nešto što se mora hitno popraviti.