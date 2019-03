Kitarović: Hrvati u BiH najstariji konstitutivni narod

Komentari: 2

ugrozeni

Nije za vjerovat, da vam predsjednik vase lipe nezna da su gradjani katolicke vjere, u BiH pokatoliceni srbi a ne hrvati. Ako je jedan gradjanin BiH katolik to neznaci da je i hrvat. To isto vazi i za gradjane islamske vjer. Musliman nije tucin. On je uzeo samo muslimansku vjer da bi dobio komad zemlje ili sume od age, tj. turcina. Musliman je srbin ili bivsi pravoslavac. Pravi turci su davno pobjegli sa prostora BiH, dok hrvati nisu nikad ni zivjeli na tritoriji BiH izuzev t.z. mjesani brakovi. Ako su im Hrvati pomagali da stvore federaciju, onda su im nacinili veliku stetu. Bez te pomoci nebi bilo rat, razaranja i gradjanskog rata na prostoru BiH. Svi gradjani bili su obavezni da cuvaju i postuju ustav SFRJ i niko nije imo pravo da ga unisti a da nebude osudjen. Nazalost, pravo pobijedila je sumanost. Bezumni postavljaju pravo i pravila, tako sluzeci djavlu i primicuci se paklu.