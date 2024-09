Klimatske promjene donijele razorne poplave, 2014. bila tek početak

BANJALUKA, GRADIŠKA - Nakon poplava koji su zadesile veliki dio Evrope, stanje vodostaja u Republici Srpskoj je pod kontrolom i zasad nema mjesta panici, ističu naši sagovornici i dodaju da su velike poplave upravo posljedice klimatskim promjena koje su sve izražajnije i koje će biti sve češća pojava u Evropi.

Goran Trbić, klimatolog, ističe u izjavi za "Nezavisne novine" da su poplave koje su zahvatile Evropu upravo posljedice klimatskih promjena.

"Pored jako toplog ljeta, očekivalo se da će doći do zahlađenja, međutim ove poplave bile su i više nego što je očekivano", kazao je Trbić i istakao da nas i u budućnosti očekuju sve intenzivnije vremenskih neprilike.

"Postoje dva moguća rješenja, jedno je smanjivanje korištenja fosilnih goriva, te okretanje obnovljivim izvorima energije, a sa druge strane prilagođavanje na novonastale klimatske uslove, kako bi se klima vratila u onaj okvir koji je bio prije tri decenije", kazao je Trbić.

Boris Trninić, v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite, ističe da se prati situacija sa poplavama u Evropi.

"U Srpskoj za sada nema potrebe za panikom, nema straha od poplava, pratimo vremensku prognozu, gdje se očekuje prestanak padavina u narednim danima, ali vidjećemo kako će se ponašati plavni talas u Evropi", kazao je Trninić.

Dodaje da se prate vodostaji rijeka te da za sada nema problema.

Da je situacija na većim vodotocima u Republici Srpskoj sada stabilna, ističu i iz "Voda Srpske".

"Zabilježen je rast vodostaja usljed padavina tokom prethodnih dana, ali su te vrijednosti daleko ispod kvote redovne odbrane od poplava, redovno pratimo prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao i stanje vodostaja te preduzimamo mjere prema situaciji na terenu", kazali su iz "Voda Srpske".

Naglašavaju da već nekoliko godina zaredom Evropu pogađaju velike poplave sa katastrofalnim posljedicama, od Njemačke i Belgije 2021. godine, zatim poplava u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Grčkoj, pa sve do aktuelnih poplava u Austriji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Rumuniji.

"Učestale poplave u Evropi jasan su pokazatelj da čovječanstvo, pa čak i razvijene evropske države, ne mogu da se izbore sa prirodnim katastrofama koje donose ubrzane klimatske promjene", kazali su iz "Voda Srpske".

Dodali su da su poplave koje su zadesile Balkan 2014. godine bile tek početak učestalih poplava na našem kontinentu.

Ističu, da je Vlada Srpske od 2014. godine do danas uložila više od 250 miliona KM u projekte sanacije i izgradnje objekata odbrane od poplava i druge projekte u sektoru voda.

Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške, ističe da i pored porasta rijeke Save u ovom gradu nema opasnosti od poplava.

"Stanje je pod kontrolom", kazao je kratko Adžić.

Milica Đorđević, meteorolog, ističe da će padavine u narednim danima da slabe.

"Što se tiče obilnih padavina, a i poplave u Evropi, oni neće uticati na nas", kazala je Đorđevićeva.

Dodala je da vodostaji rijeka jesu u porastu, ali, kako ističe Đorđevićeva, zadnja dva-tri mjeseca bila je izražena jaka suša, pa su rijeke u pojedinim predjelima bile na istorijskim minimumima.

"Reke su tek sada došle do neke normale ili su u blagom porastu, tako da za sada nema opasnosti od poplava", kazala je Đorđevićeva.

Dodala je da je, što se tiče rijeke Save u Gradišci, ona došla do značajnog porasta u zadnjih nekoliko dana, ali opet ističe da je ova rijeka bila na minimumu.

"Trenutno je došlo do porasta do četiri metra, ali to je daleko ispod nivoa redovne odbrane od poplave, a kamoli vanredne", kazala je Đorđevićeva.

Dodaje da, što se tiče poplava u Evropi, one će se u narednim danima slivati ka Dunavu i sve oči će, kako kaže, biti uprte na tu stranu, ali ističe da nas to ne ugrožava.

Kako je rekla od utorka nas očekuje porast temperatura vazduha, sa povremenim padavinama.

"Celu sedmicu, pa do vikenda, očekuje nas promenjivo vreme uz kišu i biće sve više suvih perioda", pojasnila je Đorđevićeva.

