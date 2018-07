Klub Srba u Parlamentu FBiH ne može pokrenuti vitalni interes na dogovor SDA, HDZ-a i DF-a

SARAJEVO - Klub delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH nema kapacitete da pokrene mehanizam zaštite vitalnog interesa na dogovor vladajućih stranaka Stranke demokratske akcije (SDA) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH i opozicione Demokratske fronte (DF) o imenovanju Komisije za vrijednosne papire (KOMVP) FBiH.

Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Slaviša Šućur kazao je za portal klix.ba da Klub Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH ne može pokrenuti vitalni interes s obzirom na to da je Ustavni sud FBiH donio odluku prema kojoj je potrebna saglasnost 12 delegata za pokretanje vitalnog interesa.



"Od nas 13 dva su kupljena od SDA i HDZ-a BiH i to davno nekada. A očigledno da ova trojica, s kojima smo mogli nekada napraviti dogovor su također otišli na potpuno drugu stranu", rekao je Šućur.



Istakao je da Klub delegata iz reda srpskog naroda odavno nema kapacitet da koristi mehanizam zaštite vitalnog interesa. On dodaje kako uopšte nema svrhe da s kolegama iz kluba raspravlja o sastavu Komisije za vrijednosne papire FBiH jer ne postoji nijedna mogućnost za intervenciju.



"Mi ćemo iznijeti svoj stav kada ta tačka dođe na dnevni red. Do sada se uvijek poštovala nacionalna zastupljenost u Komisiji za vrijednosne papire FBiH i sada prvi put to se narušava", kazao je Šućur.



Kako kaže, u ovom mandatu postala je sasvim normalna pojava da se prilikom imenovanja ne poštuje etnička zastupljenost.



O imenovanju Komisije za vrijednosne papire FBiH ponovo se oglasio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić (SDP) koji je potpredsjedniku FBiH Milanu Dunoviću poručio da je Komisija za vrijednosne papire FBiH legalizovala i dozvolila sav kriminal koji je godinama činjen u brojnim dioničkim društvima i investicionim fondovima.



"To su radili njeni članovi po nalogu pokrovitelja tog lopovluka iz SDA i HDZ. Dakle isti oni kojima sada dajete priliku da to nastave raditi i u budućnosti. Ako to ne vidite i ne shvatate onda zaista imate veliki problem. Ali naš problem je što će taj vaš problem napraviti ogromne probleme svim građanima FBiH. Dakle, dali ste saglasnost da se u KOMVP FBiH imenuju osobe koje su bili SDA-ovi ministri, HDZ-ovi upravnici zatvora i sve to da bi tamo sjedio i kadar DF, koji uzgred nema nikakve veze sa poslom koji bi trebao raditi u KOMVP", naveo je Mašić.



Ponovio je da je Dunović napravio grešku, a da je najveći problem što i dalje ostaja ustrajan u svojoj odluci. Kako kaže, zbog toga će Klub SDP-a biti protiv ovog imenovanja u Parlamentu FBiH.



"Ukoliko nastavite istrajavati na ovome, samo ćete pokazati da Vi ovo sve jako dobro razumijete i da se ne radi o grešci, već o planu čiji ste dio. Pa zvao se on B, C ili D, njegov rezultat će biti nastavak legalizacije kriminala u režiji SDA i HDZ. Ako već, kako sami kažete, ne mogu da razumijem kako ste ispoštovali nacionalnu strukturu pri imenovanju, onda mi recite zašto u sastavu KOMVP koju ste predložili nema niti jedne žene? Bilo bi dobro da to pitate i svoju kolegicu potpredsjednicu FBiH. Takodjer, upozoravam Vas da ste prilikom prijedloga i saglasnosti na imenovanje direktno prekršili zakon, tačnije Član 7. stav 6. i 7. koji govore o zabrani imenovanja osoba koje su učestvovale u političkim aktivnostima i koje su obavljale dužnost u političkim strankama. Sve tri imenovane osobe jesu", naveo je Mašić.



Podsjećamo, Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara (HDZ) i njegovi zamjenici Melika Mahmutbegović (SDA) i Milan Dunović (DF) postigli su dogovor o imenovanju Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH (KOMVP).



Za predsjednika ove institucije FBiH predložen je Esad Dželilović, za zamjenika predsjednika Matej Živković, a za članove Amir Ibrović, Adnan Zukić i Romeo Zelenika. Prijedlog predsjednika i potpredsjednika FBiH u konačnici trebao bi potvrditi Parlament Federacije BiH.



Uprkos tome što DF već izvjesno vrijeme tvrdi kako ne čini vlast u entitetu Federacija BiH u Komisiju za vrijednosne papire FBiH imenovan je i bivši šef kabineta Željka Komšića u Predsjedništvu BiH Amir Ibrović.



Ibrović je u aktuelnom mandatu obnašao dužnost šefa kabineta bivšeg federalnog ministra rada i socijalne politike Milana Mandilovića (DF) sve dok Mandilović zajedno s ostalim ministrima iz DF-a nije podnio ostavku, odnosno dok ostavke nije prihvatio predsjednik FBiH Marinko Čavara.



O svemu se oglasio i Dunović koji je rekao kako je Ibrović bio najbolje rangirani na javnom konkursu.



Portal Klix.ba ranije je pisao kako na javnim konkursima za visoke pozicije u državnoj službi uvijek briljiraju savjetnici državnih funkcionera. Naravno, sve u skladu sa zakonom. (klix.ba)