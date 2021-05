Kluge: SZO će zagovarati što jaču distribuciju vakcina

SARAJEVO - Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) će i dalje zagovarati što jaču distribuciju vakcina, izjavio je danas u Sarajevu direktor Regionalne kancelarije SZO za Evropu Hans Kluge.

Nakon razgovora sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom, te premijerima Republike Srpske Radovanom Viškovićem i Federacije BiH Fadilom Novalićem, Kluge je rekao da je Balkan geopolitički prioritet SZO.

"U razgovorima sa predsjednicima država naglašavaću koliko je važno da se vakcine dijele sa svim državama panevropske regije", istakao je Kluge i dodao da SZO želi da sarađuje, kako sa Predsjedništvom BiH, tako i sa Savjetom ministara, te ostalim vlastima u BiH, da bi se zdravlje stavilo na vrh političkih prioriteta.

On je pohvalio rad Tegeltije, kao i Viškovića i Novalića, te njihovu posvećenost kada je riječ o mapi puta u vezi sa zdravljem na Balkanu u periodu 2021-2025. godina.

"Ova mapa zdravlja u iduće četiri godine fokusiraće se na prioritete i na vizuju onoga što zdravstveni sistem treba da predstavlja", rekao je Kluge.

On je pohvalio entitetske ministre zdravstva Alena Šeranića i Vjekoslava Mandića za pripremljenost BiH za vakcinaciju, te Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara na čelu sa Ankicom Gudeljević, kada je u pitanju posao koji je urađen za koordinaciju unutar "Kovaks" sistema.

Prema njegovim riječima, početak vakcinacije je bio relativno spor u cijelom svijetu.

"Moramo shvatiti da ovo nije rutinska imunizacija. Ovo je imunizacija koja se bori protiv globalne pandemije", istakao je Kluge, te dodao da obično treba pet do 10 godina da bi se razvila bezbjedna vakcina.

On je naglasio da je istorijska činjenica da je u jednoj godini razvijeno pet bezbjednih i efektivnih vakcina, te dodao da su se vlasti u BiH potrudile da urade sve što je u njihovoj moći da vakcine dođu što prije.

Kluge je podsjetio na globalnu nestašicu vakcina protiv virusa korona, te dodao da SZO radi na tome da se proizvodnja ovih vakcina ojača, da se pojača broj vakcina i da se omogući transfer tehnologija

"Solidarnost je jedini način da izađemo iz pandemije", naglasio je Kluge, te dodao da je iptimista i da vidi "svjetlo na kraju tunela".

Govoreći o zaraženosti ljudi u BiH virusom korona, on je rekao da je SZO uočila da taj broj opada šest sedmica uzastopno, ali da se svi moraju pridržavati propisanih mjera u javnom prostoru.

Kluge je ponovio da će SZO i dalje podržavati BiH u borbi protiv virusa korona.

Američka i kineske vakcine uskoro u Kovaks mehanizmu

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da je delegacija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) informisala njega i predsjednike vlada Republike Srpske Radovana Viškovića i Federacije BiH Fadila Novalića da će portfolio mehanizma Kovaks za nabavku vakcina protiv virusa korona biti proširen i vakcinama proizvedenim izvan Evrope.

On je precizirao da će u portfolio, u kojem su do sada bile samo one vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lijekove, biti uključena i vakcina "Moderna" američke proizvodnje, a da se vrlo brzo očekuje i uključivanje kineskih vakcina.

"To nam je jako važno jer će biti omogućena veća količina vakcina koje će biti distribuisane zemljama u Kovaks sistemu", rekao je Tegeltija na konferenciji za novinare nakon sastanka sa delegacijom SZO, predvođenom direktorom Regionalne kancelarije za Evropu Hansom Klugeom.

Navodeći da je SZO zagovarao i promovisao Kovaks sistem nabavke vakcina, Tegeltija je konstatovao da ova nabavka ide sporije od očekivanog, ali da su dobre vijesti da su najavljene značajnije isporuke vakcina za drugi kvartal ove godine.

Predsjedavajući Savjeta ministara precizirao je da je do sada od 1.230.000 doza vakcina koje je BiH platila, stiglo tek 50.000 vakcina i da će u idućoj sedmici doći 100.000.

Konstatujući da je fokus današnjih razgovora bila pandemija virusa korona i imunizacija, Tegeltija je rekao da je razgovarano i o tome kako treba da izgleda svjetski zdravstveni sistem nakon pandemije, svjesni da je ovo jedna u nizu koje će se javiti.

On je izrazio zahvalnost SZO na svim informacijama koje je o pandemiji virusa korona pružala i podsjetio da su prve informacije došle u januaru prošle godine.

Tegeltija je naveo da je BiH pravovremeno reagovala i da je dan prije proglašenja pandemije formirala krizne štabove.

Predsjedavajući Savjeta ministara dodao je da je danas razgovarano i o tome kako treba da izgleda zdravstveni sistem u BiH poslije pandemije, kao i o potrebnim reformama.

"Razgovarano je o svim problemima sa kojima se susrećemo, do toga da mentalno zdravlje postaje važna oblast, s obzirom da su ljudi iscrpljeni i umoreni od svih restriktivnih mjera", dodao je Tegeltija na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je poručio da će saradnja BiH i SZO biti nastavljena i u budućnosti, pri čemu su očekivanja da će sva postojeća znanja biti prenesena BiH, te da će dijelom investicija biti obuhvaćen i zdravstveni sistem BiH.

Navodeći da saradnja i pomoć SZO BiH traje već 20 godina, Tegeltija je dodao da će danas biti potpisan dvogodišnji ugovor o zajedničkoj saradnji.