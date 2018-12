Knežević: Strane sudije su pitanje za Parlament BiH

SARAJEVO - Sudija Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević izjavio je danas Srni da je pitanje učešća stranih sudija u radu Ustavnog suda BiH za Parlamentarnu skupštinu BiH i naglasio da Ustav BiH više od deceniju dopušta da taj parlament donese zakon o drugačijem načinu izbora tih sudija.

"Zašto to nije urađeno, kada će to biti urađeno i da li će biti urađeno, to nije pitanje za Ustavni sud BiH nego za Parlamentarnu skupštinu BiH", rekao je Knežević.

On je rekao da, što se tiče pozicije stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, ovaj sud o tome ne odlučuje, niti može da utiče na njihov ostanak ili eventualni odlazak sa funkcija sudija Ustavnog suda.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je, prilikom polaganja zakletve u Narodnoj skupštini Republike Srpske, govorio o potrebi odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, poručivši tada da će se založiti za što skorije zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika i izbacivanje stranih sudija iz tog suda.

Isti stav prema stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH ima i lider HDZ-a Dragan Čović, član Predsjedništva BiH u proteklom mandatu.