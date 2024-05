Knežević: U slučaju usvajanja rezolucije BiH može podnijeti tužbu protiv Crne Gore

Lider Demokratske narodne partije Crne Gore (DNP) Milan Knežević poručio je danas da zvanična Podgorica ne smije da glasa za rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ne samo zbog Republike Srpske, Srbije i srpskog naroda, već prvenstveno zbog same sebe i upozorio da bi nakon njenog usvajanja Bosna i Hercegovina mogla da podnese tužbu protiv Srbije, ali i Crne Gore.

"Istog trenutka kad pritisnemo `yes` potvrdili smo se za genocidan narod", naveo je Knežević u saopštenju, prenosi Tanjug.

On je naglasio da se predložena rezolucija o Srebrenici poziva na Rezoluciju 819 Savjeta bezbjednosti koja je usvojena 16. aprila 1993. godine, a u kojoj se, kako navodi, Savjet bezbjednosti poziva na Međunarodni sud pravde u Nagoji i privremenu mjeru da vlada Savezne Republike Jugoslavije, koju su činile Srbija i Crna Gora, treba odmah da preduzme sve mjere koje su u njenoj moći da spriječi vršenje zločina genocida.

"Znači, notorna je neistina da se ova najavljena rezolucija ne odnosi na države i narode. Naprotiv, baš se odnosi na Srbiju i Crnu Goru. A to dalje znači, nakon izglasavanja ove rezolucije, BiH može da podnese tužbu protiv Srbije i Crne Gore u bilo kom momentu, od trenutka izglasavanja do Sudnjeg dana. A to dalje znači da Crna Gora postaje država genocidne prošlosti i još je za to glasala, kao da glasa na Evroviziji", naveo je Knežević.

Istakao je da ne postoji termin individualnog genocida i dodao da se u rezoluciji ne pominje nijedan general niti vojnik imenom i prezimenom, jer bi u tom slučaju to bio zločin pojedinca, prenosi RTCG.

Smatra da u rezoluciji nema individualizacije krivice zato što je namjera da se zločin u Srebrenici predstavi kao genocid.

Knežević je ocijenio da amandmani Vlade Crne Gore na rezoluciju liče na "posljednju želju osuđenika na mučenje i smrt, u kojoj moli da mu prvo otkinu glavu, a tek onda ruke, umjesto kako su planirali da prvo otkinu ruke, a onda glavu".

Crnogorski premijer Milojko Spajić potvrdio je u četvrtak da će Crna Gora glasati za rezoluciju o Srebrenici u UN, kao i "za sve rezolucije koje osuđuju genocide i zločine na prostoru bivše Jugoslavije".

Vlada Crne Gore u subotu uveče je usvojila informaciju o amandmanima Crne Gore na tu rezoluciju u kojima se navodi da je odgovornost za zločine isključivo individualna i da ne može targetirati narod ili države.

Amandmanima se, kako su rekli iz Vlade, sprečava svako potencijalno manipulisanje na štetu Srbije i srpskog naroda u smislu bilo kakvih pravnih i političkih reperkusija i onemogućava se narativ, ali i namjera da se jedan narod želi proglasiti genocidnim.

