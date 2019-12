"Knjižicu može pocijepati samo onaj ko nije istinski borac"

BANJALUKA - Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske /BORS/ Milomir Savčić istakao je da knjižicu BORS-a može pocijepati samo neko ko se istinski ne doživljava kao borac.

"Dragan Mektić je bio pripadnik MUP-a i po prirodi posla koji je radio i dužnosti koju je imao nije mnogo vremena proveo u borbenim dejstvima. Ali i to što on radi, kao i ono što radi predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Milovan Milutinović posljedica je nastojanja da se BORS uvuče u dnevnu politiku. To ne želim, nikada to neću dozvoliti i pitanja koja su stvar dnevne politike nisu na dnevnom redu naših organa", kaže Savčić.

On je ocijenio da ga Milutinović i Mektić napadaju jer se tokom pet godina na čelu BORS-a trudio da djelovanjem i izjavama ima neutralan i objektivan stav.

"Napadaju me zato što bi željeli da budem sredstvo u njihovim rukama za ostvarivanje njihovih ciljeva. To neću i ne želim, a čim se ne ponašate onako kako oni misle da treba, vi ste njima meta. Prema jednima, trebalo bi da budem u neprijateljskim odnosima sa vladajućom strukturom, a s druge strane se očekuje da budem neprijateljski raspoložen prema opoziciji. Ne želim da BORS bude ni antivladina, ni antiopoziciona organizacija, a to ne želim da budem ni ja lično", rekao je Savčić za današnji "Glas Srpske".

On je poručio da, dok god je na čelu BORS-a, neće dozvoliti da organizaciju uvuku u politiku, niti da ona služi za politička potkusurivanja.

"Da sam htio da se borim za vlast, bio bih u nekoj političkoj partiji, a ne u BORS-u i zato ne želim da budem ničiji ni vjetar u leđa, ni vjetar u prsa kada se radi o politici i formiranju vlasti", rekao je Savčić.

Prema njegovim riječima, izborna skupština BORS-a sprovedena je u skladu sa Statutom, konstituisani su svi organi i sve ide svojim tokom kada je riječ o poboljšanju položaja boračke populacije.

"Posebno bih da istaknem da smo pored svega što se dešava, svih ataka i sveukupne situacije u Republici, uspjeli da sačuvamo jedinstvo. BORS broji više od 140.000 članova, među kojima su ljudi različitog političkog opredjeljenja. U takvim uslovima sačuvati jedinstvo je izuzetno značajan uspjeh", rekao je Savčić.

On je naglasio da jedinstvo nije narušilo ni osnivanje Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, navodeći da je to minorna organizacija koja kao i neke druge broji po nekoliko članova.