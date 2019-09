Ko će biti opozicija u Doboju

DOBOJ - Da li će, osim PDP-ovog, i DNS-ov odbornik u Skupštini grada od sutra biti opozicija je pitanje na koje će odgovor dati zasjedanje lokalnog parlamenta, koji će nakon tri mjeseca u utorak raspravljati o temama važnim za građane, koji se na društvenim mrežama zabavljaju pričom o promjenama stranačkih dresova.

Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a, je proteklog vikenda najavio da nakon tri godine u vlasti ta stranka prelazi u opoziciju, a kakva je sudbina DNS-ovog odbornika Dejana Kovačevića, prvog čovjeka grada ne brine.

"Ono što znam je da je odbornik DNS-a u skupštinskoj većini, sutra imamo sjednicu, nije niko izuzev odbornika PDP-a najavio da će djelovati opoziciono", poručuje Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

On nije želio da komentariše spekulacije da bi Slavko Gligorić, predsjednik dobojskog DNS-a i poslanik te partije u Narodnoj skupštini RS, mogao ne samo preći, nego i preuzeti rukovodstvo u Gradskom odboru SDS-a.

Trebali bi jaki razlozi da promijenim svoj dres, poručuje Slavko Gligorić, koji smatra da su za plasiranje dezinformacija zaduženi politički oponenti, koji su, kaže, ljubomorni na uspjeh DNS-a.

"To su čiste manipulacije. Zamajavamo naše građane, zabavljamo, a mnogo važnijih stvari propuštamo, tako da su to čiste neistine. Jednostavno, to ide iz kuhinje određenih političkih stranaka, koje nam zavide. Cilj je napraviti pometnju sada kada je DNS uradio veliki posao. Znači, pročistio je svoje redove, oslobodio se ljudi koji su stvarali lošu atmosferu i počeo je da radi ozbiljno... I to je zasmetalo našim neistomišljenicima, možda i bivšim članovima koji su otišli i sada pokušavaju da umanje vrijednost DNS-a", izjavio je Gligorić.

Vrijednost SDA prošle subote pokušao je da umanji aktivista SDP-a Sejfudin Hurtić, kojem se nije svidjelo privatno druženje aktivista iz suprotnog tabora u jednom ugostiteljskom objektu u Grapskoj, pa je nakon upornih dobacivanja otišao kući po pištolj kojim je potom želio da uvjeri prisutne u svoje stavove.

"Lokal je bio zakupljen, to je bilo druženje aktivista SDA, a povod je bio što je Sevlid Hurtić (odbornik SDA) doktorirao. On je psovao, vrijeđao, govorio je da su SDA lopovi, čobani, kreteni, klošari. Onda je otišao kući i donio pištolj kojim je mahao u bašti lokala, ali nije uspio ući unutra, zaustavio ga je gazda. Pozvali smo policiju, ona je brzo došla i razoružala ga", kazao je Amir Hurtić, odbornik SDA i predsjednik MZ Grapska.

U Policijskoj upravi Doboj je u ponedjeljak saopšteno da je u subotu slobode lišen S.H. sa područja Doboja, koji je istog dana ispred ugostiteljskog objekta na teritoriji grada gostima prijetio verbalno i pištoljem.

"Kod navedenog lica je nađeno i oduzeto vatreno oružje i o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj. Rad po navedenom je u toku", navodi se u saopštenju PU Doboj.