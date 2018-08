Ko će naslijediti Obrena Petrovića?

DOBOJ - Ko će umjesto Obrena Petrovića biti gradonačelnik Doboja - pitanje je kojim se naoko više bave mediji nego političke partije, jer u SDS-u i SNSD-u tvrde da će se tek nakon izbora time pozabaviti.

"Mislim da je o tome još rano govoriti, možemo razmišljati o tome poslije izbora, jer koliko god je sigurno da će Obren ići (kao poslanik u bh. parlament), toliko može biti i nesigurno, ne može to niko garantovati", smatra Uroš Gostić, predsjednik dobojskog SNSD-a.

Petrović je nosilac SDS-ove liste iz Izborne jedinice 2, a iako njegov prolazak nije upitan, on diplomatski kaže da ne može komentarisati spekulacije o mogućim nasljednicima na poziciji gradonačelnika.

"Mislim da treba prvo da se završi ovaj ciklus izbora, a kada se završi onda ćemo sjesti svi zajedno kao političke partije i dogovoriti se, tako da mislim da neće biti velikih turbulencija i ako ja odem, a treba prvo sačekati da se izbori završe", izjavio je Petrović.

U ovdašnjoj javnosti se, međutim, odavno pominju dva imena - Dejan Starčević, nekadašnji SDS-ov odbornik, sada direktor "Gradske toplane", i Boris Jerinić, SDS-ov zamjenik ministra odbrane BiH, kao mogući kandidati na vanrednim izborima za gradonačelnika Doboja, ali to u ovoj stranci nisu ni potvrdili ni demantovali.

Čak se i aktuelni Petrovićev zamjenik Nebojša Marić, koji je inače nosilac SDS-ove liste za Narodnu skupštinu RS iz Izborne jedinice 5, navodi kao njegov nasljednik, ali ni to u SDS-u nisu željeli komentarisati.

U SNSD-u kažu da će, ukoliko bude vanrednih izbora, imati svog kandidata za gradonačelnika.

"Ko će to biti dogovaraćemo poslije", naveo je Uroš Gostić.

Zajednički SDS-ov i SNSD-ov kandidat za poziciju prvog čovjeka Doboja je još jedna varijanta koja se pominje, a tu mogućnost Petrović ne odbacuje, dok Gostić ne potvrđuje.

"Ništa to nije isključivo, znači mi svi zajednički radimo i borićemo se u narednom periodu da imamo jednu široku koaliciju, a to ko će biti i kako vidjećemo. Za mene je važno da smo složni, jedinstveni", kaže Petrović.

"To prvi put čujem, mislim da nema potrebe, mi nemamo potrebe da idemo zajednički, da imamo zajedničkog kandidata. Ako budemo imali svog kandidata, on će proći, ja to znam, jer smo najjača partija", kazao je Gostić, ne otkrivajući ko bi mogao da ide na megdan konkurentu iz SDS-a.

Na poziciji prvo načelnika, potom gradonačelnika Petrović je 16 godina, a na lokalnim izborima 2016. SNSD-ov Milorad Živković se od svih kandidata po broju glasova najviše približio Petroviću.