Ko će naslijediti Sašu Trivića na čelu Unije poslodavaca?

BANJALUKA – Saša Trivić, predsjednik Unije poslodavaca RS, prije nekoliko dana je saopštio kako više neće biti na čelu poslodavaca, odnosno da je podnio ostavku, čime se otvorilo pitanje – ko bi mogao da sjedne u usijanu stolicu umjesto njega.

Unija poslodavaca RS, čini se da nikada nije bila u većoj žiži interesovanja kao u proteklih nekoliko mjeseci, kada se u Republici Srpskoj vodila žustra polemika oko iznosa najniže plate između poslodavaca, sindikata i Vlade Srpske.

Podsjetimo, odluku o novom minimalcu, na kraju je donijela izvršna vlast, jer se poslodavci i sindikalci nisu mogli dogovoriti, a poslovnoj zajednici, na čelu sa Sašom Trivićem, se u više navrata spočitavalo da njihov prijedlog ne ide u korist radnika.

Upravo zbog pokušaja da se posvađaju radnik i poslodavac, Trivić tvrdi da se odlučio da podnese neopozivu ostavku.

"Priča o najnižoj plati je nanijela ogromnu štetu poslodavcima i odnosu radnika i poslodavaca, i ja nisam više spreman da učestvujem u pričama o najnižoj plati zato što je ispalo da ja kao pojedinac nešto ne dozvoljavam oko iznosa najniže plate. Mislim da zato i ne trebam pričati o najnižoj plati, to je moj neki revolt prema Vladi RS koja je išla na to da posvađa radnike i poslodavce, a ja ne želim da učestvujem u tim svađama", rekao je Trivić u razgovoru za "Nezavisne novine".

U ovom trenutku on rukovodi Unijom poslodavaca kao predsjednik u ostavci i to će, kako saznajemo, ostati sve dok Skupština Unije ne izglasa njegovog zamjenika.

A ko će to biti, Trivić nije mogao da nam otkrije, jer, kako tvrdi, ne zna.

"Naredne sedmice imamo Izvršni odbor Unije, i tu bi trebalo da odredimo kada će biti održana skupština, na kojoj ćemo birati novog predsjednika. Nismo pričali o novom imenu uopšte", naveo je Trivić, koji je inače vlasnik lanca pekara "Manja", a koje su posebno na udaru u posljednjih par mjeseci, zbog Trivićevih stavova koje iznosi putem društvene mreže Iks.

O potencijalnim imenima koja bi mogla zamijeniti Trivića, nisu nam kazali ništa ni ostali članovi najužeg rukovodstva Unije poslodavaca RS.

Saša Aćić, direktor Unije, kratko je poručio da je u toku procedura izbora u organizaciji, i da će javnost biti obaviještena o svemu, kada budu izabrani organi.

Trivićev nasljednik sigurno neće biti Janko Petrović, aktuelni potpredsjednik Unije poslodavaca RS i direktor kompanije"Petroprojekt" iz Bratunca. Petrović nam je tu informaciju sam potvrdio.

"Nemam namjeru da se kandidujem. Mislim da to treba biti neko iz Banjaluke ili bliže okoline. Mislim da ima stručnih i spremnih kadrova da to preuzmu", kazao je on za "Nezavisne novine".

Ni drugi potpredsjednik Unije poslovaca RS, Dejan Mijić, nije pokazao namjeru da želi da se kandiduje za novog predsjednika.

"Unija nije privatna firma da neko može imenovati nasljednika. Postoje procedure, imenuju se kandidati, a onda se glasa. Iskreno, lično sam bio protiv da Saša Trivić podnese ostavku, jer se radi o čovjeku koji je to dosta kvalitetno i dobro radio, i doprinio da poslovna zajednica bude bolja i sa ugledom. Mislimo da on zaslužuje da bar do kraja mandata ostane na čelu Unije. Isto tako, mislim da je on zbog zastupanja stavova poslodavaca, došao u situaciju da trpi i njegov posao i njegova porodica. Tako da je on to neopozivo odlučio", pojasnio je Mijić za "Nezavisne novine".

I on navodi da u Uniji u proteklom periodu nisu pričali o potencijalnim imenima, te dodaje da nijedna odluka neće biti donesena bez Izvršnog odbora i skupštine.

"Bez njih nikada nismo donosili nijednu odluku. Tako će biti i ovoga puta. Pored toga, mi smo sve naše odluke donosili gotovo uvijek većinom glasova, nikada pojedinačno, a nerijetko i konsenzusom. Zaista, iako je gospodin Trivić podnio ostavku, mi još uvijek čekamo proces odabira novog, jer čekamo da prođe ta procedura, a ako se ne varam, to je krajem aprila ili u maju", naglasio je Mijić.

Od potencijalnih imena za novog predsjednika Unije poslodavaca RS, može se izdvodijiti i treći potpredsjednik, a to je Zoran Škrebić, predsjednik Udruženja poslodavaca elektro, hemijske, gumarske i industrije za proizvodnju i preradu nemetala RS i direktor Hemijske industrije "Destilacija" iz Teslića, kao i Predrag Zorić, predsjednik Udruženja poslodavaca metalske industrije i rudarstva RS.

