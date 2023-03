Ko će sa Jelenom Trivić u Narodni front

BANJALUKA - Jelena Trivić, potpredsjednica PDP-a, potvrdila je putem svog Facebook naloga da kreće u formiranje Narodnog fronta, a sa novom političkom pričom stiže i niz pitanja koja trenutno intrigiraju javnost: ko će sa Trivićevom u Front, na šta će se bazirati njena politika, da li će ovo ojačati ili oslabiti opoziciju.

"Bolja, uređenija, pristojnija Republika Srpska" su riječi Jelene Trivić u videu kojim je najavila da "idemo zajedno u formiranje Narodnog fronta". Ko su to "oni" nismo saznali, jer dosadašnja perjanica PDP-a i kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske na izborima 2022. nije odgovarala na naše pozive, pa do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nismo uspjeli saznati ni da li je ona napustila PDP ni da li je predala dokumentaciju za osnivanje nove partije.

Poražava i to što je javnost o ovome dobila tek površne informacije i to putem jedne društvene mreže, tako da, već u početku, to ne može ići u prilog ni Trivićevoj, niti ljudima okupljenim oko buduće političke organizacije.

Da li je Trivićeva još u PDP-u sa sigurnošću nam nije mogao reći ni predsjednik te stranke Branislav Borenović. Ipak, od njega smo uspjeli saznati da ona nije bila na sjednici Predsjedništva PDP-a, koja je održana u Bijeljini.

"Osim onoga što sam vidio i čuo u medijima, ja nemam nikakve zvanične informacije. Na sjednicu Predsjedništva Jelena Trivić nije došla", kazao je Borenović, koji je na našu konstataciju kako to da on kao predsjednik PDP-a ne zna da li je Trivićeva i dalje u stranci, jer je ona zvanično potpredsjednica, odgovorio:

"Gospođa Trivić se uredno poziva na organe partije. Bila je na posljednjoj sjednici Glavnog odbora, ali nije došla na sjednicu Predsjedništva. Ona dobija poziv na sve sastanke", rekao je Borenović.

Da li odlazak Trivićeve znači i značajnije rasipanje PDP-a, koga još od izbora pogađaju unutarstranačke trzavice, poput sukoba Stanivuković - Trivić? Na ovo pitanje Borenović je dao odgovor kojim se stavlja do znanja da je osipanje članstva moguć scenario. Međutim, on je uvjeren da ključni ljudi ostaju u stranci.

"Apsolutno sam ubijeđen da su ključni ljudi PDP-a, poslanici, članovi Predsjedništva koji su tu zaista dugo vremena, a i ovi koji su tu najviše istureni, tu sa nama. Ali naravno, svaka politička partija je organizacija u koju ljudi dolaze, ali i odlaze. Svakako da je teško kad neko ode. To je proces takav kakav jeste", naglasio je Borenović.

Ako se ispostavi tačnim da Trivićeva osniva novu političku organizaciju, poručuje da joj želi svu sreću.

"Ja svakom novom političkom subjektu, svakom pojedincu koji može svojim djelovanjem pomoći da se skloni ovaj vladajući režim želim puno sreće. Ali nekom sabornošću ću učiniti da budemo svi zajedno u borbi da se promijeni aktuelna vlast. Svako nosi svoj politički krst i svako nosi odgovornost za svoje postupke", istakao je Borenović.

Kao jednog od vodećih ljudi novog Narodnog fronta sve češće se u javnosti pominje ime Milana Radovića, poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini RS, ali i predsjednika Gradskog odbora stranke u Banjaluci, te člana Predsjedništva najveće opozicione partije. A da li je ovo tačna informacija Radović nije potvrdio za "Nezavisne novine" jer nije odgovarao na naše poruke.

Ovo je ostala otvorena dilema i za v.d. predsjednika SDS-a Milana Miličevića.

"Ja o tome zaista nemam nikakve informacije", rekao je Miličević, koji je još jednom poručio da bi volio da je Jelena Trivić kao svoj politički put izabrala SDS.

"Kao i mnogi u SDS-u, želio sam da Jelena Trivić bude dio naše stranke, odnosno da se vrati tamo gdje je počela svoj politički život. Na našu žalost, to se nije ostvarilo. Mogu samo reći da svima koji isto razmišljamo u opoziji želim sreću na tom putu, a siguran sam da će SDS, Jelena Trivić, Pokret za pravdu i red, PDP i još možda neke organizacije biti na istom pravcu, možda i jače nego ranije. Cilj nam je isti, a to je promjena aktuelne vlasti u Srpskoj", naglasio je Miličević.

Nadovezujući se na pitanje da li se boji da će dio članstva sada napustiti SDS i otići u Narodni front, poručio je da bi svaki komentar na to bila spekulacija.

"Legitimno je pravo ljudi da se opredjeljuju po svom stavu prema onoj ili ovoj političkoj opciji. Ne mogu da tvrdim koliko će to ljudi iz SDS-a po dubini otići u neku drugu političku partiju ili uopšte neće, to je sada pred nama. Ako SDS bude jasan sa svojim političkim stavovima u ovom i narednom periodu, i ako nas budu prepoznali kao snagu koja nudi promjene, onda se to neće dogoditi", rekao je Miličević.