Ko ima veću korist od podrške iz Srpske?

BANJALUKA, BEOGRAD - Vlast i opozicija u Republici Srpskoj znaju i da prekinu međusobnu "političku paljbu".

To se dešava u situacijama kada je u pitanju odbrana položaja i institucija Republike Srpske, ali najčešće jedinstvo (izuzev nekoliko pojedinaca) pokazuju u periodu kada se u susjednoj Srbiji održavaju izbori.

Tada se praktički većina njih utrkuje u tome ko će prije i na originalniji način dati podršku rukovodstvu Srbije.

Ali, u tom "nadmudrivanju" ključnu ulogu najčešće igra interes, jer kako za "Nezavisne novine" kažu poznavaoci političkih prilika, svi oni u jednoj dobroj mjeri očekuju od vlasti u Srbiji da im istom mjerom vrati na izborima u Srpskoj.

"Znamo da podrška onoga ko je na vlasti u Beogradu može mnogo da znači za određeni broj birača u Srpskoj da se opredele za koga da glasaju", smatra Velizar Antić, politički analitičar.

"Radi se o klasičnom primeru interesa gde danas partije iz Srpske podržavaju Vučića, koga možda i ne vole, ali znaju da će on biti na vlasti i imati političku moć koja može sutra da utiče da li će i oni biti na vlasti u Srpskoj. Mnogi od onih koji daju podršku Vučiću u ovom trenutku to ne bi radili da očekuju da će on izgubiti na izborima u Srbiji", dodaje Antić.

Isto tako, on je uvjeren da podrška zvaničnog Beograda nije ključna za dolazak na vlast u Republici Srpskoj, ali je svakako dobrodošla jer može uticati na, prije svega, određeni broj neodlučnih da se opredijele za koga da glasaju.

Analitičari koji godinama prate odnose Srbije i Srpske kažu i da je potpuno u redu da političari sa ove strane Drine daju podršku državnim institucijama Srbije, pa i predsjedniku Republike, ali da nije dobro što se proklamuje otvorena podrška pojedincu ili listi jedne partije.

"Pred svake izbore u Srbiji, naglašavam, dešava se isto. To političari iz Republike Srpske ne bi smeli da rade. Da apsurd bude veći, to ne rade samo na parlamentarnim, već i lokalnim izborima. Podsećam, na prošlim lokalnim izborima hvalili su se i Milorad Dodik i Jelena Trivić kako su glasali u Beogradu. Ako se ne varam, Trivić negde na biralištu u Zemunu, a Dodik na Dedinju. Što je najgore, oni krše ne samo pravila lepog ponašanja, nego je to i zakonski nemoguće, jer ni u jednoj zemlji u svetu ne postoji mogućnost da vi na lokalnim izborima glasate van mesta svoga prebivališta. Ako imate dvojno državljanstvo, vi možete glasati eventualno na parlamentarnim izborima u jednoj ili drugoj zemlji. Ali to je jedna vrsta apsolutne brutalne prezentacije glasačke sile u kojoj se političari iz vlasti i opozicije iz Republike Srpske utrkuju u podršci vlastima u Srbiji", kaže za "Nezavisne novine" Cvijetin Milivojević, politički analitičar iz Beograda.

Odgovarajući na naše pitanje ko ima veći interes u cjelokupnoj priči, Milivojević nedvosmisleno odgovara da je to predsjednik Srbije, a ne političari iz Srpske.

"Najveći interes ima Vučić. Jer je to isto rađeno u vrijeme Borisa Tadića, kada je Dodik dolazio na njegove mitinge. Vučić se osjeća moćnim, a podrška koju on dobija javno iz Republike Srpske za njega je bitna poput infuzije. U Srbiji imate više od milion glasača koji su prvim ili drugim koljenom porijeklom iz Republike Srpske/BiH ili Hrvatske i ako svi političari iz Srpske ili većina njih to uradi, ogromna većina glasača koji su porijeklom iz Srpske će poslušati te političare", zaključio je Milivojević.

Ipak treba reći i to da u Srpskoj ima i onih koji nisu javno stali ni na stranu vlasti ni opozicije u Srbiji, proklamujući da isto očekuju i sa njihove strane, to je Pokret Za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koji su zauzeli neutralan stav.

Podsjećamo, u Srbiji će u nedjelju, 17. decembra, biti održani vanredni parlamentarni izbori. Iz Ambasade Srbije u BiH saopštili su da 11.500 državljana Srbije koji borave u BiH ima pravo glasa, a moći će da glasaju na 19 biračkih mjesta, i to u Banjaluci, Sarajevu, Mostaru, Trebinju, Drvaru, Višegradu, Bijeljini, Rudom, Loparama, Bratuncu, Zvorniku, Prijedoru, Mrkonjić Gradu, Roćeviću, Palama i Novom Goraždu.

"Državljani Srbije koji borave u BiH, a koji su se do 25. novembra preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u BiH prijavili da će glasati u BiH, mogu da ostvare svoje glasačko pravo. Biračka mjesta biće otvorena na dan glasanja od sedam do 20 časova, a za glasanje je potreban važeći identifikacioni dokument Srbije, odnosno lična karta ili pasoš ove države", pojasnili su iz srbijanske Ambasade.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.