Ko je u Republici Srpskoj prvi bio na pet funkcija istovremeno?

BANJALUKA – Izvještaj Komisije za spječavanje sukoba interesa u Republici Srpskoj i ovoga puta bio je više nego interesantna tačka dnevnog reda na sjednici Narodne skupštine RS.

Uz brojne prigovore i tumačenja opozicije kako u parlamentu Srpske trenutno sjedi najmanje 50 narodnih poslanika koji su u sukobu interesa jer istovremeno obavljaju i neke javne/direktorske funkcije, te pitanje zašto je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske brzo odustao od stava da je odzvonilo duplim funkcijama, čulo se i pojašnjenje da li je to zakonito ili ne.

Obrenka Slijepčević, predsjednica Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, prvo je kazala da je usklađivanjem zakona propisano da po sukobu interesa moraju postojati različiti zakoni na nivou BiH, Republike Srpske i FBiH, jer postoje različite javne funkcije.

Na pitanje kako neko radi dvije ili pet funkcija, kazala je da ne zna, ali se prisjetila jednog takvog slučaja.

"Gospodin Slavko Vučurević je bio prvi slučaj koji je radio pet funkcija. On je podnio upit da li je u sukobu interesa. Ja sam mu rekla da formalno-pravno nije, ali moralno, shodno članu 3, dignitetu, članu 2 i tako dalje, kako on vrši funkciju u gradu. Iza toga, on više nikada nije bio gradonačelnik", kazala je Slijepčevićeva.

Nebojša Vukanović, predsjednik Kluba poslanika Za pravdu i red, poručio je da je priča u sukobu interesa i obavljanju više javnih funkcija istovremeno, potpuno obesmišljena.

"Sad ovdje u NSRS, možete napisati 50 rješenja o sukobu interesa, a hoćete da mi ovdje polemišemo na pravi način. Namjerno pravite ovakve izvještaje, da bi ste obesmislili svaku našu borbu u NSRS. Evo krenuću od gospodina Vrhovca, koji nije u NSRS. Evo ih, Damjan Škipina, broj 50 u izvještaju. Vrhovac, niko ne zna gdje je, ko mu je stavio katil ferman. Evo kad pominjemo Šume RS i kad pominjemo da ste tamo stavili gdina Kaurina, koji je hapšen zbog droge, napadali ste me. Ali kad Dodik kaže da je krađa, onda institucije rade svoj posao. Pretvorili ste državu u lakrdiju. Izvještaj Komisije za žalbe je kao slikovnica za prvi razred. I Miloš Bukejlović, ministar pravde je prijavljen za sukob interesa, ali ga štiti imunitet. Prijavljen je i Slobodan Župljanin, savjetnik", kazao je Vukanović.

Igor Crnadak iz PDP, podsjetio je da je opozicija podržala inicijativu Milorada Dodika da jedna funckija može biti na jednog čovjeka, ali da je to palo nakon samo par sedmica.

"Zaista je tačno određen broj tih ljudi zaista dobro svoj posao, ali mi samo tražimo da se prekine takva koncentracija moći, a ne da jednu od tri funkcije koje ćete im oduzeti date opoziciji. Ako bi predsjednik Republike Srpske ponovo vratio tu ideju, obećavam da ćemo je mi opet podržati", poručio je Crnadak.

Tomica Stojanović iz SDS naveo je da podržava ideju da se donese novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa u funkcionisanju javne vlasti ili da se bar zakon izmijeni, jer bi se time proširio opseg sukoba interesa, definisao način i primjena sankcija, te na bolji način spriječio sukob interesa javnih funkcionera.

Njegov stranački kolega Ognjen Bodiroga, kazao je da samo u Foči postoji toliko sukoba interesa.

"Kako je moguće da su ljudi u isto vrijeme u šumskih gazdinstvima i narodni poslanici, direktori Univerzitetskog centra i narodni poslanik, zamjenici direktora Zavoda za zapošljavanje i poslanici u Predstavničkom domu PS BiH? Na osnovu ovoga ne mogu da vjerujem u zakon o sukobu interesa. Ovdje se ne radi kako nisu u sukobu interesa, već kako mogu da obavljaju dva, tri ili četiri posla istovremeno? Da li su oni fenomeni, rade po 24 časa dnevno, ne spavaju", pitao je Bodiroga.

Na ove konstatacije opozicije, Slijepčevića je odgovorila riječima da niko od njih, ma koliko pričali da postoje sukobi interesa u koje su uključeni političari, to nije podnio Republičkoj komisiji na utvrđivanje.

"Meni ne preostaje ništa drugo nego da vas od iduće sedmice privodim jednog po jednog da podnesete izvještaj ko je učinio sukob interesa. Da li je tamo neko preduzeće vlasništvo odbornika, kćerke ili ne, ja to ne znam iz vaše priče. Ali ako mi dođete i kažete, ja ću da uputim na ispitivanje. A što se tiče Foče, nju ću direktno svu da provjerim", poručila je Slijepčevićeva.

Na pitanje o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ona je navela da to Komisija traži odavno, ali da po svemu sudeći od toga nema ništa u dogledno vrijeme.

