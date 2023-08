Ko stoji iza portala "Dodik.net"?

BANJALUKA - Tokom pres konferencije koju je držao u Banjaluci, jedno od pitanja za Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske bilo je: U čijem vlasništu je portal "Dodik.net" i zašto taj portal nema impresum?

Dodik je na pitanje prvo odgovorio da ne zna o čemu se radi.

"Stvarno nemam pojma o čemu govoriš. Moji ljudi će vas obavijestiti o tome", poručio je Dodik novinaru.

Međutim, nakon toga, neko od prisutnih iz Dodikove pratnje, kazao je da se ne radi o portalu, i da to vode ljudi bliski njegovom kabinetu.

"To je sajt, nije portal, evo moji ljudi to vode. Eto to je sad u redu. Šta je?!", odgovorio je Dodik.