Ko strahuje od Igora Radojičića?

BANJALUKA - Igor Radojičić, bivši gradonačelnik Banjaluke i dugogodišnji istaknuti funkcioner SNSD-a, objelodanio je u intervjuu za "Nezavisne novine" da se vjerovatno vraća u politiku.

Radojičić je kazao i da njegovo dalje političko djelovanje isključivo može biti nezavisno, sa ljudima koji isto tako misle, a van svih postojećih političkih partija.

Sama objava da se vraća podigla je političku atmosferu u Banjaluci, jer su se odmah otvorila brojna pitanja, koja će u narednom periodu "čačkati" javnost, ali prije svega političke stranke u gradu na Vrbasu: Da li će Radojičić biti kandidat za gradonačelnika; kako će se zvati njegova stranka; da li će se odlučiti da sa nekim pravi koaliciju pred izbore; da li će oprostiti onima koji su ga istjerali nakon izbornog poraza 2020. godine; da li ima snage da pomrsi račune i opoziciji i vlasti?

Na sva ova pitanja, novinar Vladimir Kovačević, kratko odgovara:

"Eventualni povratak Radojičića u politiku može pokvariti planove mnogima."

Prema njegovom mišljenju, Radojičić ima snage i da "uzme" glasove svojoj dojučerašnjoj stranci, tj. SNSD-u, ali i opoziciji, ako se u obzir uzmu aktuelni odnosi unutar četiri opozicione stranke (SDS, PDP, Lista za pravdu i red, Narodni front).

Kovačević smatra da je Radojičić i te kako svjestan i da je njegov poraz od Draška Stanivukovića na gradonačelničkim izborima 2020. godine, više došao zato što su Banjalučani glasali protiv Milorada Dodika, a ne protiv njega, te da na tom planu i dalje može imati dobru podršku.

Ipak, u ovom trenutku, Kovačević ne vjeruje da bivši gradonačelnik temelji svoj povratak na ponovnoj kandidaturi na mjesto prvog čovjeka najvećeg grada u Srpskoj.

"Djeluje ipak da će Radojičić prije na izbore izaći sa nekakvom listom na čijem čelu bi bio on, nego sa kandidaturom za gradonačelnika. On se i ranije pokazao kao neko ko ne želi mnogo da rizikuje, već više voli da igra na sigurno. To ga je i do sada sprečavalo da bude lider. Svakako, lista sa njegovim imenom na čelu može računati na mandate u Skupštini grada", naglasio je Kovačević za "Nezavisne novine".

Za političkog analitičara Nebojšu Tojagića, od Nebojše Radmanovića, SNSD nije imao boljeg i stručnijeg kadra u Banjaluci nego što je to bio Radojičić.

"Iza njega nije ostala nijedna afera, niti je prozivan od opozicije za bilo kakve zloupotrebe. Izgubivši izbore u trci za gradonačelnika, izdan u prvom redu od koalicionih partnera, a tek onda od strane članova stranke kojoj je i sam pripadao, povukao se sa svjetala i pozornice političke tragikomedije na ovim prostorima. Tiho i bez talasanja. Mnogi su uoči izbora govorili da mu je rezervni položaj Talićev Poligraf. Spominjalo se i tada da se sprema krenuti nekim svojim putem, ali je on u prvom redu ostao dosljedan sebi", navodi Tojagić.

U ovom trenutku, tvrdi, u Banjaluci ne postoji stranka koja Radojičića ne bi prihvatila i kao koalicionog partnera i kao novog člana (ova opcija je već otpala, ako Radojičić ostane pri nezavisnom stavu, kao što je rekao "Nezavisnim").

Navodi da povratak Radojičića nije povratak nekog "isluženog političara", koji je bez ideja i bez dodira sa masom.

"Sigurno da je bijeg od politike pokidao neke veze, ali je i u isto vrijeme stvorio nove veze koje su neopterećene dnevnopolitičkim i ličnim interesima. Vjerujem da Radojičić sa svojih 58 godina nije rekao sve što ima i da nije pružio maksimum. Znam da za ulazak u banjalučku političku kaljugu treba imati i želudac i živce", kaže on.

Jasno je, ističe, izbori u Banjaluci će sada biti još neizvjesniji.

"Biće neizvjesni prije svega kada je riječ o skupštinskoj većini. Mislim da će bez njega sastavljanje skupštinske većine biti nemoguće. Veliki je broj ljudi koji je nezadovoljan Stanivukovićem, ali i alternativom. To je biračko tijelo Igora Radojičića. Vjerujem da on već sada zna koji su naredni koraci i da će ubrzo početi sa formiranjem političke organizacije", poručio je Tojagić, zaključujući da je bivši predsjednik i Narodne skupštine RS, neko ko zna iskoristiti i vrline i mane svojih političkih protivnika.

Stanivuković: Neka se i on kandiduje

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, komentarišući eventualni povratak Igora Radojičića na političku scenu, kazao je da želi "što bolju političku konkurenciju" i da bi mu bilo drago da bude što više kandidata na izborima za prvog čovjeka najvećeg grada u Srpskoj.

"Ko god da se kandiduje, ja ću mu poželjeti sreću i to da izađemo na fer borbu. Meni bi bilo drago da nas što više bude. Evo, neka se i on kandiduje. Imao je on dobrih poteza za vrijeme svog mandata, koje smo mi nastavili. Poput projekta 'Voda 2', i 'Voda 3', poput mosta u Toplicama, koji smo završili. Bilo je dobrih stvari, ali bio je stvari koje je trebalo mijenjati", rekao je Stanivuković.

