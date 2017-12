Ko su kandidati za nasljednika Gorana Salihovića?

SARAJEVO - Gordana Tadić, vršilac dužnosti glavnog bh. tužioca, jedna je od deset kandidata za prvu fotelju jedne od najvažnijih pravosudnih institucija.

Tadićeva je preuzela dužnost od suspendovanog Gorana Salihovića, a na konkurs za njegovog nasljednika prijavili su se i tužioci Miroslav Janjić i Diana Kajmaković. Oboje imaju dugogodišnje iskustvo u Tužilaštvu, a Janjić, između ostalog, vodi i predmet Nasera Orića.

U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu privode kraju konkursnu proceduru, a prvo će biti provjerene sve pristigle prijave.

“Do momenta zatvaranja konkursa, dakle do 22 .decembra, pristiglo je deset prijava, međutim to nije konačan broj, jer imamo i one koji će vjerovatno stići putem pošte”, kaže Admir Katica, šef kabineta Predsjedništva VSTS-a.

U trku su krenuli i tužioci Miroslav Marković, Ismet Šuškić, kao i Siniša Vranješ. Zanimljivo je da među pristiglim prijavama nema Dalide Burzić, glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, koja se ranije pominjala kao jedna od glavnih favorita ministra bezbjednosti za poziciju glavnog tužioca. Međutim, još nije izvjesno da li je odsutala od borbe, jer se čekaju prijave poslate poštom.

Još nije poznato kada bi Visoki sudski i tužilački savjet mogao da raspravlja o kandidatima za poziciju glavnog tuzioca. Tek kada stignu prijave poštom biće organizovani intervjui, a nakon toga bi na jednoj od narednih sjednica VSTS trebao da imenuje glavnog tužioca i time stavi tačku na spekulacije oko nasljednika Gorana Salihovića, koje nisu prestale otkako je suspendovan sa mjesta glavnog tužioca. Radi se o jednoj od najvažnijih funkcija u državi, pa ne čude napisi da se vodi žestoka borba oko izbora bh. tužioca.

“Ono čemu se ja nadam je da će prilikom izbora glavnog tužioca konačno presuditi struka, ne kažem da do sada nje bila, ali je prioritet da se izabere stručnost i dosadašnji rad koji je on imao”, komentariše advokat Milan Petković.

Istovremeno sa glavnim tuziocem biraće se i zamjenik. Konkurs je ranije raspisan, ali je ponovljen, kako bi se objedinili izbori za obe funkcije. Za zamjenika se prijavilo šesnaest kandidata, potvđeno je ATV-u, ali se i tu još cekaju prijave koje bi do kraja sedmice trebalo da stignu poštom.

