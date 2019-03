Ko su sudije koje su odredile Karadžiću doživotni zatvor?

HAG - Sudije koje su činile petočlano vijeće koje je osudilo Radovana Karadžića na doživotni zatvor prethodno su sudili na Kosovu, u BiH, Tanzaniji, Ruandi i Istočnom Timoru.

Konačnu presudu Karadžiću saopštio je predsjedavajući Žalbenog vijeća Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), danski sudija Van Jensen.

Uz njega, u sastavu vijeća bile su sudije Vilijam Sekule iz Tanzanije, Hose Solasa iz Španije, Grasijela Santana iz Urugvaja i Ivo Rosa iz Portugala.

Sudija Jensen trenutno obavlja funkciju sudije MMKS-a i jedan je od troje dežurnih sudija u ogranku MMKS-a u Aruši u Tanzaniji, a obavljao je i dužnost predsjednika i predsjedavajućeg sudije Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda UN za Ruandu (MKSR).

Za sudiju MMKS-a, izabran je u decembru 2011. Između ostalog, obavljao je i funkciju međunarodnog sudije u Misiji UN na Kosovu (UNMIK) od 2001. do 2002. godine.

Član Vijeća, sudija Sekule je za sudiju MMKS-a izabran u decembru 2011., a prije nego što je postao sudija Žalbenog vijeća MMKS-a, obavljao je dužnost sudije MKSR od maja 1995. do marta 2013. u Aruši, Tanzanija, uključujući i funkciju predsjedavajućeg Pretresnog vijeća II tog suda u dva navrata - od juna 1995. do juna 1999. i od juna 2001. do marta 2013. godine.

Član Vijeća, sudija Solasa je za sudiju MMKS-a imenovan u decembru 2011, a uz brojne funkcije u sklopu španskog pravosuđa, u svojstvu međunarodnog stručnjaka učestvovovao je u brojnim programima saradnje.

Bio je sudija izvjestilac u predmetu ''Scilingo'' (2005) u vezi sa zločinima protiv čovječnosti počinjenim za vrijeme diktature u Argentini, a od 2005. do 2007. godine bio je izabran za međunarodnog sudiju Žalbenog odsjeka Vijeća za ratne zločine Suda BiH, a bio je član Žalbenog vijeća u predmetima za ratne zločine protiv Nikole Kovačevića, Radovana Stankovića i Bobana Šimšića.

Članica Vijeća, sudija Santana u pravosuđu radi od jula 1992. godine, a funkciju sudije obavlja od 1994. godine, raspoređena u različitim sudovima na raznim lokacijama u Urugvaju.

Od 2009. je angažovana u Krivičnom sudu u Montevideu u Urugvaju, specijalizovanom za organizovani kriminal. Predavač je privatnog međunarodnog prava, a trenutno vodi i različite oblike obuke za sudije u vezi s krivičnim proceduralnim pravom.

Član Žalbenog vijeća MMKS-a Rosa je na poziciji sudije od 1993. godine, a trenutno je angažovan i u Portugalskom centru za pravosudne studije od 2006 godine.

Takođe, bio je sudija-mentor za sudije iz zemalja u razvoju, s iskustvom u azijskim i afričkim državama, konkretno u Gvineji Bisao i Istočnom Timoru gdje je obavljao funkciju privremenog predsjednika Apelacionog suda.

Sudija Rosa je u Žalbeno vijeće MMKS-a imenovan u septembru 2018. godine, umjesto dotadašnjeg predsjedavajućeg Teodora Merona, nakon što je izuzeće zatražila odbrana, pošto je Meron na prethodnim suđenjima donosio određene zaključke koji se tiču Karadžića.