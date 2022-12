Koalicija SNSD-a, HDZ-a BiH i "Osmorke" ovjerena potpisima

​SARAJEVO - Smjernice, načela i ciljeve u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH za period od 2022 - 2026. godine potpisali su danas u Sarajevu u Parlamentarnoj skupštini BiH lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i ispred "Osmorke", lider SDP-a Nermin Nikšić.

Ovim je potvrđen dogovor o saradnji i koalicioni sporazum za državni nivo.

Kako je ranije dogovoreno, Borjana Krišto iz HDZ BiH bi trebala biti predsjedavajuća Savjeta ministara BiH.

Dodik je istakao da je urađen ozbiljan napor, razumijevanje i uvažavanje partnera kako bi se formirala vlast.

"Došlo je do dogovora i konsenzusa. Prioritet su razvojni planovi i deblokada nekih planova. Izabrali smo dobar dan da potpišemo sporazum kada BiH treba da dobije kandidatski status. Imamo mi razlike, ali smatramo da ne treba da gubimo vrijeme i da sarađujemo. Mislimo da ne treba da budemo u NATO, iako HDZ i Osmorka smatraju da trebamo, ali to su razlike i to je normalno. Ovo je ozbiljan dogovor i vjerujemo u njega. Prošli put je sa SDA bila samo raspodjela mjesta, a ovdje je sve ozbiljni i koncipirano. Daleko je kavlitetniji dogovor nego prošli put. Potvrdili smo evropski put, brzo formiranje vlasti. To su kvaliteti koje treba prepoznati", naveo je Dodik.

Čović je istakao da niko nije mogao vjerovati da ćemo ove godine imati Vijeće ministara.

"Sporazum kao takav pravljen je po sličnom konceptu kakav smo pravili za FBih. Idući tjedan ćemo sazvati sjednicu i izabrati predsjedavajućeg i Vijeće ministara, ne treba se čekati ništa. Uvjeren sam da unosimo potpuno novu dimenziju u naš rad, nakon dugo vremena napravili smo partnerstvo i mislim da to svi trebaju podržati. Ova parlamentarna većina će biti snažna i nema nijednog razloga da tako ne bude. U idealno vrijeme potpisujemo spirazum kada BiH dobija kandidatski status", rekao je Čović.

Nikšić je kazao da razlike evidentno postoje, ali su se opredijelili da razlike ostave po strani i daju nadu našem narodu da ostane u ovoj zemlji.

"Naše opredijeljenje je da sarađujemo i radimo oko onoga oko čega se možemo dogovoriti. Ovaj sporazum sadrži sve ono što smo danima unazad pričali, oko vladavine prava, evropskog puta i socijalno ekonomskih mjera. Nadam se da će nakon usvajanja Savjeta ministara to građani i osjetiti", dodao je Nikšić.