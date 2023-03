Koalicija u FBiH dogovorila podjelu resora

​SARAJEVO – HDZ i stranke "osmorke" koje predvodi SDP potpisale su dva sporazuma, podijelili resore u Vladi FBiH i dogovorili se da Lidija Bradara, predsjednik FBIH 29. marta donese odluku o imenovanju Vlade FBiH.

"Ono što se tiče ustavnih ovlaštenja kada je u pitanju FBiH dogovorili smo resore, tako da danas možemo jasno govoriti koji od 16 resora pripadaju jednoj, odnosno drugoj koaliciji", rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

Koalicioni partneri dogovorili su se i da do utorka stranke dostave imena budućih ministara kako bi Bradara imenovala Vladu FBiH i uputila potpredsjednicima na njihov potpis. Tek nakon što svoj potpis osim Bradare stave i Igor Stojanović iz SDP-a i Refik Lendo iz SDA, moći će se zakazati sjednica Predstavničkog doma Parlamena Vlade FBiH u predviđenom roku, a to je 6. april. Ipak, veliko je pitanje da li će Lendo dati svoj potpis, s obzirom da su iz SDA do sada nekoliko puta istakli da neće podržati imenovanje nove Vlade FBiH bez SDA.

"Smatram da je važno da smo došli do cilja. Današnji sastanak je zamišljen da izdefinišemo stvari oko imenovanja federalne vlade. Moram istaći zahvalnost na atmosferi koju smo imali. Nismo se bavili osim nama samima i onim što želimo da uradimo, kako da promijenimo i u startu krenemo onako kako smo obećali, da prije imenovanja vlade imamo konkretne stvari, programe koje vlada preuzima na sebe da zajedno sa većino realizuje", rekao je Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a i kandiat za premijera FBiH.

Kada je riječ o SDA i stavu Lednde da neće potpisati imenovanje nove Vlade FBiH, Nikšić je rekao da će HDZ i stranke osmorke dokazati da imaju većinu te da će ukoliko ne bude njegovog potpisa, zakazati sjednicu Parlamenta FBiH i zatražiti da se većini omogući formiranje Vlade FBiH.

Kada je riječ o resorima, HDZ-u će pripasti šest ministarstava i to finansije, promet, pravda, zdravstvo, prostorno uređenje i ministarstvo kulture. Ostalih deset resora pripašće strankama osmorke.