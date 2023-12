Koja izjava Milorad Dodika je oduševila Branimira Nestorovića

BEOGRAD - Nosilac liste "Mi, glas iz naroda" Branimir Nestorović izjavio je da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u ovom trenutku radi ogroman posao i ima hrabrosti da kaže neke stvari koje niko ne smije.

"Ja sam dosta puta rekao da podržavam Dodika, bez obzira na to šta mu sve zameraju. Recimo, ta rečenica 'da je vreme da se ujedine Republika Srpska, Srbija i Crna Gora' mene je oduševila. To je srpski kulturni prostor, to je isti narod, ista genetika, sve je isto, a zašto mi ne možemo da se ujedinimo", naglasio je Nestorović.

On je rekao da će se pokret "Mi, glas iz naroda" zalagati za to, i da je to jedan od njihovih prvih ciljeva poslije Kosova.

"Mi smo se sastali zbog Kosova, a naš cilj je ujedinjenje svih srpskih zemalja i resuverenizacija Srbije", pojasnio je Nestorović.

Komentarišući izjavu Dodika da "onima u Srbiji koji siju mržnju prema Republici Srpskoj nikada nećemo oprostiti", Nestorović je rekao da im ni ne treba oprostiti zato što dijele Srbe, jer je više dosta toga "sa ove strane Drine", "sa one strane Drine".

On je istakao i da mu se mnogo sviđa što je predsjednik Republike Srpske prekinuo kontakt sa njemačkim i britanskim ambasadorom.

Nestorović je za Televiziju Prva rekao da je njegov pokret direktno uključen u odbranu predsjednika Republike Srpske, preko advokata Branka Lukića koji brani Dodika u Sarajevu i da znaju šta se dešava.

"Tužba protiv Dodika je pokušaj da unište Republiku Srpsku. Mi Srbi smo napadnuti na svim frontovima - na Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i u Srbiji i mi moramo da se odrbranimo. Prvo što treba jeste ljudima reći šta se događa", rekao je Nestorović.

On je dodao da njegov pokret ima spisak, kao što je uradila i Rusija, prijateljskih i neprijateljskih zemalja.

"Mi smo napravili taj spisak i prijateljskih nam je pet zemalja iz EU koje nisu prihvatile priznanje nezavisnog Kosova i Metohiji, i naravno Rusija, Kina, Indija... Sve ove druge su nam neprijateljske i zna se kako se postupa sa neprijateljskim zemljama", naveo je Nestorović.

