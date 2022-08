Koji su argumenti za i protiv Turkovićeve

SARAJEVO - U Domu naroda parlamenta BiH, HDZ BiH i SNSD su zatražili odnosno založili se za smjenu Bisere Turković, ministarke inostranih poslova BiH, a inicijativa je i usvojena, tako da je na potezu Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Da će smjena biti pokrenuta, najavio je jutros srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Ministarka spoljnih poslova Bisera Turković je svojim neustavnim i nelegalnim djelovanjem i zloupotrebom položaja urušila spoljnu politiku BiH. Zbog svih gluposti koje je uradila u prethodnom periodu, biće pokrenuta inicijativa za njenu smjenu", naveo je Dodik na Twitteru.

Potom je Lidija Bradara, delegat u Klubu Hrvata u Domu naroda, a u dogovoru i uz podršku Kluba Srba, zatražila da Dom naroda parlamenta BiH usvoji zaključak kojim se od predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH traži da smijeni Turkovićevu.

Bradara kaže da Turkovićeva urušava autoritet i vjerodostojnost BiH te svojim djelovanjem degradira Ustavom utvrđene procedure po pitanju vanjske politike. Dragan Čović, zamjenik predsjednika Doma naroda BiH i lider HDZ-a, smatra da Turkovićeva nikad nije radila samoinicijativno, već sva svoja stajališta dogovara unutar stranke kojoj pripada.

"Taj 'profesionalizam' koji potpuno odudara od potrebe usaglašavanja stavova unutar BiH nam više nikad ne treba. Uredno je štititi autoritet Turkovićeve jer zastupa interese SDA po svijetu. Gospođa je vrlo aktivna, ali u ime jedne političke opcije, a nikako u ime tri naroda", naveo je Čović.

I Marina Pendeš, delegat u Klubu Hrvata u Domu naroda, smatra da Turkovićeva nije zastupala interese tri konstitutivna naroda.

"Hrvata nije sigurno, iako ju je rodila mati Hrvatica", rekla je Pendeševa.

Dušanka Majkić, delegat Srba u Domu naroda, smatra da je Turkovićeva ministarka koja je u cijelosti ispunjavala strategiju SDA i niko od druga dva naroda nije imao ni priliku da se zastupa ono što su njihovi interesi. Spoljna politika je, smatra Majkićeva, vođena u korist samo jedne stranke.

"Ona ne poštuje nikoga, Predsjedništvo, ne poštuje Savjet ministara, gdje kao zamjenik predsjedavajućeg ruši sve pred sobom što ne odgovara Bošnjacima i na kraju ruši ovaj parlament. Malo je ministara bilo za koje je došlo toliko prijava za rad. Ovo je krajnji čas i ovo je kao osveta jer nismo bili zastupljeni tamo gdje smo trebali biti", rekla je Majkićeva.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da Turkovićeva za četiri protekle godine nije propustila nijednu priliku da ne kaže nešto ružno o Republici Srpskoj i njenim političarima, pogorša situaciju sa Srbijom i Hrvatskom, te da i bošnjačkoj politici nanese veliku štetu.

On smatra da je politička garnitura koju zastupaju Bakir Izetbegović, Bisera Turković, Šefik Džaferović i Željko Komšić najgora od rata.

S druge strane, stranački šef Turkovićeve Bakir Izetbegović, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, poručuje da je ona sve suprotno od onoga što je navedno u zahtjevu za smjenu.

"Turkovićeva sprečava destrukciju sistema, brani interes, dignitet BiH. Nisam čuo ništa konkretno za smjenu Turkovićeve. Kriva je ministrica koja je branila BiH", rekao je Izetbegović.

I delagat u Klubu Bošnjaka Asim Sarajlić tvrdi da je Turkovićeva sposobna ministarka.

"Inicijativu politički razumijem. To je najavio Dodik na svom Twitter nalogu. Zašto smo došli u tu situaciju, ne znam. Činjenica je da odavno nismo imali agilnijeg i sposobnijeg ministra vanjskih poslova", rekao je Sarajlić.

Prema njegovim riječima, da nije bilo Turkovićeve, pozicija BiH bi bila upitna i ugrožena kako iznutra tako i izvana.

"Sva obrazloženja za smjenu jesu u skladu sa kampanjom, i ono što mogu reći s ponosom jeste da sam bio neko ko je predlagao Turkovićevu za ministarku vanjskih poslova. Kroz Biseru Turković smo sačuvali svoj obraz i stali na stranu slobodnog svijeta", naveo je Sarajlić.

Denis Bećirović, delegat u Klubu Bošnjaka, smatra da je u pitanju dimna zavjesa da se ne razgovara o životnim temama u BiH.

"Da ne kažem koliko je to neozbiljan prijedlog, kao danas predlažemo pa kad će razgovarati Savjet ministara. Nema šanse da uradite to do izbora i potcjenjujete ljude u ovoj zemlji", rekao je juče Bećirović.

Mjesec dana pred opšte izbore u BiH male su šanse da Turkovićeva bude smijenjena, budući da će posljednja sjednica Predstavničkog doma parlamenta BiH u ovom sazivu, koja treba da potvrdi Tegeltijinu odluku, biti održana sutra.