Kojić: Ima dovoljno dokaza protiv Ganića i ostalih

SARAJEVO - Odluka Suda BiH da u cjelosti potvrdi optužnicu Tužilaštva BiH u predmetu "Dobrovoljačka" samo potvrđuje činjenicu da ima dovoljno materijalnih i drugih dokaza da se odgovorni za ovaj stravični zločin konačno nađu pred licem pravde i adekvatno kazne.

Istakao je ovo za "Glas Srpske" direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić komentarišući jučerašnju informaciju iz Tužilaštva BiH iz kog je saopšteno da nisu tačni navodi pojedinih federalnih medija koji su objavili da je ona navodno vraćena "na doradu".

"Republički centar je aktivno godinama učestvovao u prikupljanju ovih dokaza i sve to vrijeme aktivno sarađivao sa predstavnicima nadležnog tužilaštva. Da budem iskren, bilo je bojazni da li će ovaj predmet stići do nadležnih sudova, da li će opet biti raznih opstrukcija od pojedinaca iz bošnjačke političke elite, koji to godinama rade. Ono što ohrabruje jeste činjenica da je postupajući sudija Suda BiH u ovom predmetu, ipak, kako stvari stoje, odlučio da se rukovodi pravom i utvrđenim činjenicama, a ne politikom", naglasio je Kojić.

Tužilaštvo BiH je 27. aprila podiglo optužnicu protiv 10 osoba u predmetu "Dobrovoljačka", osumnjičenih da su 3. maja 1992. godine u Sarajevu izvršila napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA, koja je bila pod pratnjom mirovnih snaga UN.

Tužilac Posebnog odjeljenja za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hamida Bahta, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušine, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića i Mahira Žiška, saopšteno je iz ove pravosudne institucije. Njih optužnica tereti da su u okviru svojih funkcija i ovlašćenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama, zajedno sa svojim podređenima, planirali, podstrekavali i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u JNA, pod pratnjom mirovnih snaga UN.

Oni su optuženi i da nisu spriječili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, da su propustili da kazne izvršioce ubistava i ranjavanja, da su mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, da nisu spriječili ni kaznili izvršioce, te da su pomagali počiniocima nakon izvršenog zločina.

Optužnica Tužilaštva BiH odnosi se na događaje od 3. maja 1992. godine, a prikupljeni su dokazi koji se odnose na stradanje osam ubijenih žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja, ranjavanje 24 osobe, zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani. Uz optužnicu je predloženo saslušanje 277 svjedoka, kao i više vještaka, a priloženo je više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navodi optužnice.