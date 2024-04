Kojić: Osnovci oskrnavili pravoslavno groblje u Potočarima

SREBRENICA - Đaci bošnjačke nacionalnosti Područne škole Potočari u Srebrenici početkom ovog mjeseca su oskrnavili pravoslavno groblje koje se nalazi u neposrednoj blizini škole, tvrdi Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, koji traži da se osudi ovaj slučaj i da reaguju nadležni.

Kako kaže, u MZ Potočari u zaseoku Studenac, oštećeno je pravoslavno groblje, "a kako saznaju, a i policija je utvrdila, gnusan čin su učinili đaci osnovne škole".

"Ono što je simptomatično je da se to desilo u mjesecu Ramazanu. Kao što je to bio slučaj i prije nekih mjesec dana, zakazao je školski sistem, nastavnik vjeronauke, ali i roditelji. S obzirom na to da đaci, koji su klanjali u centralnoj školi u Srebrenicu, nisu kažnjeni, njihovi vršnjaci su krenuli korak dalje, pa prave incidente, te su otišli na pravoslavno groblje i tamo napravili vandalski čin, što svakako nije nikome za pohvalu", rekao je Kojić za "Nezavisne".

Ističe da nije bitna nacija ili vjera, te da je bitno da djeca nauče da se mora poštovati druga vjera i vjerski objekti.

Radenko Simić, čije je porodično groblje oskrnavljeno, priča da se to dešava po treći put.

"Ovog puta oskrnavljen je grob mog brata Zorana koji je preminuo prije četiri mjeseca. Prvi put su polupani spomenici u posljednjem ratu, drugi put je oštećen grob mog strica i slomljen krst, a sada, 3. i 4. aprila, polupane su i razbacane vaze pored puta, dok je stakleni krst odnesen nekih 50 metara odatle i slomljen je. Do škole su bili razbacani vijenci, a ona je udaljena nekih 150 metara od groblja. Imamo informaciju da je to uradili grupa učenika iz škole u Potočarima, iz reda bošnjačkog naroda", pojašnjava Simić za "Nezavisne".

No, kako kaže, nisu se samo na tome zaustavili.

"Ušli su u ljetnikovac mog pokojnog brata, gdje su sve isprevrtali, lupali, a takođe su provalili u kuću brata Gorana, gdje su takođe uništavali sve što im se našlo na putu. Mi smo ovaj slučaj odmah prijavili policiji. Tražimo da se odgovorna lica kazne, jer je prošlo desetak dana otad i niko ne reaguje. Mi smatramo da je odgovornost i na školi, jer se to desilo za vrijeme velikog odmora. U četvrtak smo potpisali i peticiju koju ćemo poslati na adresu nadležnih organa, na adresu MUP-a, Ministarstva prosvjete i kulture RS te škole, te tražimo da se osudi ovaj čin, ali i kazne počinioci", rekao je Simić.

Ističe da je ovo veliki i težak udar na njegovu porodicu, jer im još nisu zacijelile rane od njegove iznenadne smrti.

"Ovaj čin nam je još više povećao bol. Ovom prilikom bih pozvao komšije Bošnjake da osude ovaj čin i da učine sve da se ovo ne ponovi. Treba da se zabrinu roditelji, škola, ali i čitavo naše društvo u kakvom ćemo mi društvu da živimo kad ta djeca budu punoljetna. Neshvatljivo je da su to djeca uradila", dodaje on.

